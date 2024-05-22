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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Режимы из легендарной Need for Speed Underground появились в современной NFS Unbound
«Эрон-дон-дон», получается.

Criterion Games привносит в атмосферу NFS Unbound дух культовой дилогии Need for Speed Underground, собираясь добавить в игру новые режимы дрифта и драг-рейсинга. Игроки смогут испытать обновлённое управление для более точного вхождения в заносы и навыки ручного переключения передач на прямых заездах, где поддерживается изменчивость трасс и умение своевременно совершать манёвры.

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Нововведения не ограничиваются лишь заездами. В режиме свободной езды теперь доступна Лига, которая предложит геймерам новые испытания на соревновательной основе, возможность побороться за эксклюзивные машины в дуэлях, а также усилит впечатления от одиночного формата игры.

Касательно автопарка NFS Unbound: список пополнили Ford Mustang Dark Horse '24 и BMW M3 Competition Touring '23, причём каждую модель можно настраивать в соответствии с предпочтениями игрока. NFS Legends также обогатился культовыми Nissan Skyline Эдди и Nissan 350Z Рэйчел, а владельцы премиум-версии боевого пропуска получат доступ к Mitsubishi Eclipse Мелиссы.

Дополнительные материалы включают в себя различную «косметику» и новую BMW M3 в Speed Pass, тогда как премиальные награды радуют Ford Mustang Dark Horse '24 и дополнительными комплектующими. Ожидается, что следующий выпуск NFS Unbound будет представлен 13 августа, предоставляя игрокам еще больше геймплейных возможностей.

#nfs unbound #need for speed underground #electronic artss
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