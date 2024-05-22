Удачи разработчикам в общении с Microsoft, которым они принадлежат.

Стартовали продажи приключенческого экшена Senua’s Saga: Hellblade II от Ninja Theory. Проект доступен на ПК (Steam и Microsoft Store) и Xbox Series, также он сразу после релиза оказался в библиотеке сервиса Game Pass.

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Занимательная история случилась в российском и белорусском сегментах Steam: страница с игрой была доступна для пользователей из РФ и РБ в течение почти целого месяца до релиза. А сейчас при переходе по соответствующей ссылке нас встречает мемное «Ой, извините…», но из списка желаемого Senua’s Saga: Hellblade II не убиралась. Если что, решение об остановке продаж было принято в ночь на 22 мая. Жалобы на принудительные «рефанды» от геймеров пока не поступали. Оформить предзаказ можно было за 3 119 рублей.

Интересно, что сообщество игроков активно перешло к использованию Game Pass для доступа к Hellblade II, что отразилось на статистике пикового онлайн числа игроков в Steam — всего 3 982 человек, что меньше, чем у первой части, которая достигла показателя в 5 653 человека одновременно в августе 2017 года. При этом игра получила 89% положительных отзывов: пользователи отметили высокое качество графики и постановки, несмотря на некоторые критические замечания, касающиеся недостатка инноваций по сравнению с первой частью.

Senua’s Saga: Hellblade II, напомним, также доступна на Xbox, однако статистику по консолям изучить пока не представляется возможным. Новый проект Ninja Theory демонстрирует один из самых скромных стартов среди игр внутренних студий Xbox, хотя есть шанс на улучшение показателей в следующие выходные.

Стоит ли сейчас сотрудникам Ninja Theory переживать за своё будущее, учитывая положение дел в игровом подразделении Microsoft, — вопрос риторический. Зато проект нельзя купить в российском и белорусском Steam, но никто по этому поводу грустить уже не будет, так ведь?