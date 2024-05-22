Случились проблемы с серверами, но они были оперативно устранены.

Ubisoft объявила о выходе своего нового онлайн-шутера XDefiant, сочетающего элементы Call of Duty и Overwatch, для платформ ПК, Xbox Series X|S и PS5. Официальный релиз состоялся 21 мая, окончив длительный путь разработки с момента первого анонса в июле 2021 года.

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Игра предлагает игрокам богатый контентный пакет на старте, включая 14 карт, пять фракций, пять игровых режимов и выбор из 24 видов оружия. Ubisoft запланировала для XDefiant многомесячный игровой цикл, начиная с шестинедельного предсезонного этапа, за которым последует первый трёхмесячный сезон. Для поддержания интенсивного игрового интереса компания намерена осуществлять регулярное добавление новых фракций, карт, режимов и оружия каждые три месяца.

Следует отметить, что релиз игры не обошёлся без технических сложностей. Проблемы с серверами и механизмом подбора матчей возникли сразу после запуска, о чём рассказали в Ubisoft. Разработчики утверждают, что прилагают усилия для скорейшего устранения данных неполадок.

У пользователей из РФ и РБ не получится добавить XDefiant к себе на аккаунт в Ubisoft Connect, но данное ограничение легко обойти с помощью сервисов для смены IP-адреса. После добавления шутера уже можно будет скачивать и играть без необходимости активации VPN. Вопрос только состоит в том, а надо ли вообще этим заниматься, учитывая, что Ubisoft не рада игрокам из России и Беларуси?