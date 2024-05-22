Крис Авеллон пошёл в разнос.

Культовый сценарист Крис Авеллон, известный своей работой над Fallout 2 и New Vegas, выразил мнение о том, что игры Fallout 2 и Brotherhood of Steel оказали больший вред франшизе, чем позднее критикуемые проекты Bethesda. Авеллон подверг критике некоторые элементы упомянутых игр и заложенныех в них отклонения от канона, подчеркнув, что данные недостатки могли наложить свой отпечаток на последующее восприятие серии.

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Разработчик также затронул дискуссионный вопрос о судьбе серии при управлении Interplay и выразил сомнения относительно того, что были бы выпущены новые части с аналогичным масштабом знаменитым Fallout 3, 4 и их спин-оффам. Авеллон отметил, что без покупки прав Bethesda вероятно бы не последовало масштабного развития франшизы, включая маркетинговую поддержку, мерчендайзинг и экранизацию.

Помимо этого, сценарист оценил недавнюю экранизацию Amazon, выделив положительные моменты, такие как музыка и актёрская игра, однако выразил беспокойство касательно противоречий лору серии. Планируется, что Авеллон проведёт более глубокий анализ этих противоречий в своей следующей публикации.