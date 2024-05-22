Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Главный сценарист Fallout 2 считает, что эта игра навредила серии больше, чем проекты от Bethesda
Крис Авеллон пошёл в разнос.

Культовый сценарист Крис Авеллон, известный своей работой над Fallout 2 и New Vegas, выразил мнение о том, что игры Fallout 2 и Brotherhood of Steel оказали больший вред франшизе, чем позднее критикуемые проекты Bethesda. Авеллон подверг критике некоторые элементы упомянутых игр и заложенныех в них отклонения от канона, подчеркнув, что данные недостатки могли наложить свой отпечаток на последующее восприятие серии.

реклама

Разработчик также затронул дискуссионный вопрос о судьбе серии при управлении Interplay и выразил сомнения относительно того, что были бы выпущены новые части с аналогичным масштабом знаменитым Fallout 3, 4 и их спин-оффам. Авеллон отметил, что без покупки прав Bethesda вероятно бы не последовало масштабного развития франшизы, включая маркетинговую поддержку, мерчендайзинг и экранизацию.

Помимо этого, сценарист оценил недавнюю экранизацию Amazon, выделив положительные моменты, такие как музыка и актёрская игра, однако выразил беспокойство касательно противоречий лору серии. Планируется, что Авеллон проведёт более глубокий анализ этих противоречий в своей следующей публикации.

#bethesda game studios #fallout 2 #fallout new vegas #fallout 3 #fallout brotherhood of steel
1
Показать комментарии (1)
Тодд Говард очень высоко оценил работу Obsidian над культовой Fallout New Vegas
Первое сюжетное дополнение к Starfield выйдет осенью этого года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
90
Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+
Мое мнение о Steam Deck OLED (Eurogamer)
11
Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15
38
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
26
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
40
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
52
Американские инвесторы скупают акции технокомпаний Китая и сбрасывают активы техногигантов США
1
Insider: Прокси-война Запада против РФ подвергла испытаниям оружие НАТО и обнажила его недостатки
3
В США в десятки раз завышены цены на обслуживание и ремонт автомобилей
4

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
14:09
Это для Олег Дедов, чтобы переживал за США. "Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Россия якобы вывела на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат. По его словам, это п...
СМИ: Провал проекта Vulcan показывает, что США так и не смогли заменить российский двигатель РД-180
OgoGoLog
13:58
Что же Крис ты сдал назад. Такую базу для Тодда Говарда сделал. Тот даже не скрывал, что пользовался твоими наработками. А теперь в яму "никанона" всё сваливаешь. Ай яй яй...
Главный сценарист Fallout 2 считает, что эта игра навредила серии больше, чем проекты от Bethesda
Александр
13:56
А почему практически все большие компании открывают производство в Китае? Большинство амерских товаров сделано из "китайских" или "корейских" компонентов? Почему те же аплы не делают всё у себя под бо...
ASML и TSMC могут дистанционно отключить производство чипов при необходимости
KillerOK
13:55
Заголовок - «Глава администрации президента Ирана рассказал о причинах падения вертолета». Под заголовком - «погодные условия были нормальными, а причины катастрофы пока неизвестны». Мда...%)
Глава администрации президента Ирана рассказал о причинах падения вертолета Раиси
Pilat2009
13:53
Нужен В класс.Рено сандеро,Шкода Фабия
В возрождение производства автомобилей Volga вложат более 60 миллиардов рублей
OgoGoLog
13:48
Э, куда комментарий пропал? Модеры заукропов вывести не могут с сайта, а обычные отраслевые споры уже трут? Ясно.
СМИ: Провал проекта Vulcan показывает, что США так и не смогли заменить российский двигатель РД-180
Eppius
13:45
ненадо седанов. дайте кроссоверы
В возрождение производства автомобилей Volga вложат более 60 миллиардов рублей
OgoGoLog
13:44
По моему это ты за них всем сердцем переживаешь. Уже сколько комментариев-ответов наваял. И опять реклама, пока МО РФ по тихой продолжает запускать военные спутники, которых УЖЕ боятся и трясутся от н...
СМИ: Провал проекта Vulcan показывает, что США так и не смогли заменить российский двигатель РД-180
OgoGoLog
13:41
А потом: Китай выдвинулся. TSMC: наши тайваньские предприятия - дотационные и не несут стратегической значимости для бизнеса.
Появление предприятий TSMC за пределами Тайваня не приведёт к утрате технологического лидерства острова
Cowboy Huggies
13:40
А я часто стал замечать, что люди считают, что ссд и m.2 это разная память, некоторые мне говорили что m.2 накопитель это не ссд, хотя если разобраться, то ccд это твердотельный накопитель, а m.2 это ...
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем