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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Руководитель сервиса VK Play: «”Смута” — это праздник российского геймдева»
Кто-то хочет поспорить?

Руководитель игрового сервиса VK Play Александр Михеев дал интервью изданию «Кибер», в рамках которого высказал своё отношение к выпущенному в прошлом месяце экшену «Смута» от разработчиков из Cyberia Nova. Он назвал данный проект «праздником российского геймдева».

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Вот как выглядит вся цитата: «"Смута" – это праздник российского геймдева. Прекрасно, что сам проект случился. То, что он случился при поддержке государства, – прекрасно вдвойне. Одни не испугались деньги дать, другие не испугались деньги взять, и продукт получился».

Также Александр Михеев выразил уверенность в том, что разработчики выпустили бы «Смуту» в лучшем состоянии, будь у них больше времени на создание. Но руководитель VK Play убеждён, что Cyberia Nova всё доделает. Дескать, даже сейчас работа над «Смутой» идёт в режиме 24/7, впереди ещё будет много патчей, исправлений и прочих доработок.

Что касается VK Play, то Александр Михеев назвал его площадкой, которая предоставляет разработчикам как можно больше возможностей в одном месте. Вот ещё одна, на наш взгляд, важная цитата: «Мы хотим, чтобы в России делали классные проекты. Готовы инвестировать деньги, время, ресурсы в то, чтобы создать для разработчиков и геймеров удобные сервисы. Самих по себе таких инструментов достаточно, но мы пытаемся собрать их в единый продукт».

А вот российская консоль, по мнению руководителя VK Play, сейчас не нужна. Господин Михеев считает, что технологии ушли далеко вперёд, а играть можно через «облачные» сервисы, которые превращают любое устройство в игровое.

#смута #vk play #cyberia nova
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«Смута» настала: дебютный проект российской студии Cyberia Nova поступил в продажу за 2015 рублей эксклюзивно в VK Play
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