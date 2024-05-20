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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Вдохновлённая «Героями Меча и Магии» стратегия Songs of Conquest вышла из раннего доступа
Версия 1.0 уже доступна — отзывы у игры хорошие.

Разработчики из студии Lavapotion совместно с издательством Coffee Stain Publishing объявили о выходе финальной версии с индексом 1.0 своей пошаговой тактики Songs of Conquest. Данный проект, если кто забыл, вдохновлён легендарными «Героями Меча и Магии» — причём, именно самой востребованной третьей частью.

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Авторы планировали выпустить финальную версию Songs of Conquest ещё осень 2023 года, но проект постоянно требовал финальной «шлифовки», из-за чего время ожидания растянулось. Версия 1.0 содержит в себе четвёртую и заключительную сюжетную кампанию.

После выпуска Songs of Conquest версии 1.0 сотрудники Lavapotion намерены и дальше выпускать обновления и дежурные правки технических ошибок. То есть, поддержка игры не заканчивается, но контента она будет получать меньше. Стратегия доступна для покупки в Steam, EGS и GOG, в магазине Valve у неё имеется свыше 6,4 тысячи отзывов, из которых 91 % — положительный.

#songs of conquest #coffee stain publishing #lavapotion
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Вдохновлённая «Героями Меча и Магии» пошаговая стратегия Songs of Conquest выйдет из раннего доступа в конце мая
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