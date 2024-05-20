Приключения Сэма Бриджеса продолжатся только в 2025-м. И то, скорее всего, осенью.

Разработка Death Stranding 2 вовсю ведётся, но поскольку проект масштабный, то времени на его подготовку уходит вагон и маленькая тележка. В частности, Хидео Кодзима сообщил о том, что вся базовая работа над Death Stranding 2, включая работу актёров, уже завершена, а сейчас проект находится в стадии «полировки», который продлится ещё примерно год.

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Таким образом, учитывая, что игра запланирована к выходу в 2025 году, нетрудно подсчитать, что продолжить приключения Сэма Бриджеса мы сможем в лучшем случае следующей весной. С куда большей вероятностью же релиз задержится до осени, поскольку осень — это период снижения «уличной» активности людей и повышения их «мониторной» активности. Проще говоря, идеальный период для выхода игр-блокбастеров.

Напомним, что первая Death Stranding вышла в ноябре 2019 года на PlayStation 4 и в июле 2020-го — на PC. Проект стал одним из самых «поляризующих» в игровой индустрии, на что Хидео Кодзима заявлял, что потребуется время, чтобы аудитория оценила его продукт. Оценён ли он по достоинству сегодня, оставим ответ на этот вопрос широкой общественности. Учитывая, что в производство был запущен сиквел, нетрудно догадаться, что с финансовой точки зрения оригинал как минимум оправдался.