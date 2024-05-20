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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Исследование: более 70 % российских игроков стали пиратами, но их вины в этом нет
Западные студии не хотят денег от игроков из РФ? Значит, они заберут всё бесплатно.

Согласно анализу школы разработки видеоигр XYZ School, опубликованному «Известиями», более 70% российских игроков (74%) выбирают пиратские методы для загрузки видеоигр. За первый квартал 2024 года геймеры скачали игры на общую сумму около 118 миллиардов рублей.

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Эмма Юсова, исполнительный директор исследовательской компании, отмечает, что в среднем каждый «пират» закачал себе добра на сумму 6800 рублей, при этом большинство (54%) ограничились не более чем тремя копиями.

Экономические санкции и затруднения в использовании международных платежных систем — одни из главных преград для легального приобретения игр, указывают эксперты. Такие обстоятельства вынуждают игроков искать альтернативные пути доступа к играм.

Александр Артемов, креативный директор издания «Навигатор игрового мира» и основатель канала о Nintendo, указывает на осознанный характер пиратства как реакции на действия некоторых издателей, в частности Sony, которые лишили пользователей ранее купленных игр. Он выражает удовлетворение, что, несмотря на ситуацию, российские покупатели по-прежнему имеют возможность легально приобретать игры, например через VK Play или в виде дисков.

Ярослав Мешалкин, эксперт в сфере игр и киберспорта, освещает логическую сторону ситуации: если западные издатели не стремятся продавать свои игры российским геймерам, то нет смысла прилагать усилия для поиска легальных способов оплаты. По его мнению, логично и просто загружать игры бесплатно, но при этом необходимо чётко отделять российские игры на национальных платформах и продукты стран-партнёров, за которые следует платить.

#игры #санкции #игровой рынок рф
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