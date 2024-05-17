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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Кажется, новая Call of Duty выйдет в сервисе Game Pass
Это ответ на замедление прироста подписчиков сервиса. Наверное.

Wall Street Journal сообщает о стратегическом перевороте от Microsoft: новый выпуск шутера в серии Call of Duty будет доступен подписчикам Game Pass. Это первый случай в истории серии, когда доступ к полной версии игры на старте продаж предоставляется за сумму подписки, вместо стандартной покупной цены в $70.

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Неясно, что именно предложит Game Pass — полный контент или ограниченный доступ, например, только к мультиплееру. Возможна и специальная расширенная подписка для доступа к игре.

Предполагается, что включение Call of Duty в Game Pass может быть ответом на замедление прироста подписчиков сервиса. С другой стороны, это рискованный шаг, учитывая потенциальную доходность новых частей серии.

Ждём детальной презентации Call of Duty с инновационным открытым миром 9 июня, после мероприятия Xbox Games Showcase.

#microsoft #activision blizzard #call of duty 2024
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