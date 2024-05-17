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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Новая игра Valve называется Deadlock — это смесь Dota 2, Team Fortress 2 и Overwatch 2
В Сети появились первые скриншоты.

Инсайдер Game Follower, по крупицам собирающий информацию о «внутренней кухне» и перспективных разработках компании Valve, раздобыл кое-что действительно интересное. По заявлениям информатора, подопечные Гейба сейчас работают над новой игрой, которая раньше являлась спин-оффом Half-Life.

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Проект в данный момент существует под рабочим названием Deadlock — косвенно это подтверждает и создатель популярного сервиса SteamDB. Ранее игра называлась Neon Prime и Citadel, но важно другое — её устройство и ключевой набор механик. Valve собирается выступить на, скажем так, давно протоптанном поле — она готовит стремительный соревновательный шутер от третьего лица с героями. Очень похожий на Overwatch 2, но с некоторыми механиками Dota 2 и других многопользовательских проектов — Valve буквально решила намешать в свой таинственный проект всё то, что более-менее пользуется успехом у игроков.

Правила матчей в Deadlock следующие:

  • две команды по шесть человек сражаются на огромной карте с четырьмя основными линиями;
  • герои используют способности, предметы и прочие штуки от жанра Tower Defense;
  • для быстрого перемещения по карте применяется летающая рельса — тут мы дружно передаём привет Bioshock Infinite.

Далее следуют не менее важные детали, которые мы тоже хотим выдать тезисно:

  • дизайн героев отсылает ко вселенной Dota 2;
  • основная карта сделана в антураже восточноевропейского города, куда пришёл стимпанк. Раньше на уровне присутствовали элементы из Portal и Half-Life, но тестеры встретили их негативно, поэтому разработчики сделали упор на стимпанке;
  • антураж — смесь фэнтези со стимпанком. Тут есть маги, роботы, непонятные существа и прочие индивиды.

Как утверждает Gabe Follower, новая игра от Valve похожа на гибрид из Dota 2, Team Fortress 2, Overwatch, Valorant, Smite и даже Orcs Must Die. Почти одновременно с выходом серии публикаций в X (бывший Twitter) от инсайдера, в Сети также появились скриншоты Deadlock, дающие возможность оценить старания Valve.

Внимательные пользователи также установили, что работа над новым сетевым шутером идёт на протяжении около пяти лет. К сожалению, у Valve далеко не всё хорошо получается с многопользовательскими играми. Мы ещё помним о провальной карточной игре Artifact, а Dota Underlords давно перестала получать обновления.

#valve #overwatch 2 #dota 2 #team fortress 2 #deadlock
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