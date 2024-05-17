У издательства, как вы понимаете, большие планы на этот проект.

В момент анонса Grand Theft Auto VI, который был сопровождён запоминающимся трейлером, разработчики сообщили нам, что игра должна выйти в 2025 году. До сегодняшнего дня нам только оставалось гадать, в каком именно месяце должен состояться релиз, но ситуацию сейчас прояснил отчёт издательства Take-Two перед инвесторами.

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Окно релиза официально обозначил глава компании Штраус Зельник. Он прокомментировал слухи о том, что Rockstar Games не успевают к сроку, заверив, что выход GTA VI должен состояться осенью 2025-го. Основываясь на этом дедлайне, издательство строит свои финансовые прогнозы.

Напомним, дебютный трейлер Grand Theft Auto VI настолько понравился игрокам, что за первые 24 часа после публикации собрал свыше 90 миллионов просмотров. В центре истории новой GTA окажутся два персонажа — Лусия и Джейсон.

Выход Grand Theft Auto VI должен состояться на PlayStation 5 и Xbox Series.