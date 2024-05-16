Причём, «Инквизицию» можно будет забрать в GOTY-издании.

По сообщениям проверенного инсайдера, скрывающегося под ником billbil-kun, компания Epic Games готовится к раздаче крупных игр в рамках запланированной мега-распродажи в своём магазине Epic Games Store, Мероприятие должно начаться 16 мая и закончиться 13 июня. Информатор утверждает, что за это время владелец платформы подарит геймерам четыре крупные AAA-игры по старой проверенной схеме — один проект в неделю.

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Первой игрой, по утверждениям billbil-kun, должна стать Dragon Age: Inquisition в издании GOTY. Скорее всего, её раздача приурочена к скорому показу Dragon Age: Dreadwolf.

К сожалению, инсайдер не стал раскрывать информацию насчёт других крупных проектов, которые раздаст Epic Games Store. Бывалые игроки убеждены, что «эпики» оставят подсказки, которые позволят угадать название той или иной игры.