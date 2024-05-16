И это исторично!

Компания Ubisoft представила дебютный трейлер Assassin’s Creed Shadows — новой части именитой серии экшенов от третьего лица. В очередной раз мы стали свидетелями того, как информация от инсайдеров подтвердилась практически во всём.

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Действие Assassins Creed Shadows в феодальной Японии, если точнее — во времена периода Сэнгоку. Главных героев двое: синоби Наоэ, которая является ученицей ассасина из провинции Ига, а также самурай Ясукэ, образ которого построен на базе реального темнокожего самурая того периода. Сами герои получились разными, это намеренное решение Ubisoft. Для каждого персонажа приготовлены разные пути прогресса со своими умениями, характеристиками и экипировкой.

Ясукэ — харизматичный и сильный персонаж, приспособленный к открытому бою. Он имеет в запасе обширный арсенал (катаны, луки, канабо, нагинаты и другие штуки). А Наоэ — хитрая и достаточно гибкая, поэтому полагается на тень, шум для сохранения скрытности. Девушка мастерски владеет сюрикенами, дымовыми бомбами, крюк-кошкой и даже скрытым клинком.

Разработчики уже в момент анонса пообещали, что в мире Assassin’s Creed Shadows будет смена времён года, разнообразная погода и даже интерактивное окружение. А ещё сюда завезут большие порты, завораживающие города-замки, мирные храмы и красивые пейзажи. В качестве одной из ключевых геймплейных «фишек» заявлена механика найма шпионов и союзников с разными умениями.

Assassin’s Creed Shadows выйдет 15 ноября, но обладатели подписки Ubisoft+, а также покупатели Gold Edition и Ultimate Edition смогут прикоснуться к игре на три дня раньше. Проект выйдет на ПК (Ubisoft Connect и EGS), Xbox Series, PS5, Mac с чипами M и облачном сервисе Amazon Luna. Заявлен текстовый перевод на русский язык.