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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Приоритеты поменялись: Ubisoft отменила производство The Division Heartland
К лучшему.

В 2021 году Ubisoft представила вниманию общественности The Division Heartland — проект во вселенной The Division, который был встречен, мягко говоря, без большого энтузиазма. Проект с самого начала выглядел сомнительно, и вот, похоже, к аналогичному выводу наконец-то пришла и сама Ubisoft, объявившая несколько часов назад об отмене производства данного боевика.

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Согласно комментарию Ubisoft, у компании поменялись приоритеты: вместо производства The Division Heartland она хочет сосредоточиться на Rainbow Six и XDefiant.

Хотя звучит это заявление симпатично, в реальности, полагаем, Ubisoft просто поняла, что с The Division Heartland она попадёт в большой «минус». А к минусам компания, привыкшая генерировать деньги на безудержной эксплуатации давних брендов, не привыкла.

#ubisoft #the division heartland
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