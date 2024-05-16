К лучшему.

В 2021 году Ubisoft представила вниманию общественности The Division Heartland — проект во вселенной The Division, который был встречен, мягко говоря, без большого энтузиазма. Проект с самого начала выглядел сомнительно, и вот, похоже, к аналогичному выводу наконец-то пришла и сама Ubisoft, объявившая несколько часов назад об отмене производства данного боевика.

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Согласно комментарию Ubisoft, у компании поменялись приоритеты: вместо производства The Division Heartland она хочет сосредоточиться на Rainbow Six и XDefiant.

Хотя звучит это заявление симпатично, в реальности, полагаем, Ubisoft просто поняла, что с The Division Heartland она попадёт в большой «минус». А к минусам компания, привыкшая генерировать деньги на безудержной эксплуатации давних брендов, не привыкла.