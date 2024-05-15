Мало того, что сами облики на очень большого ценителя, так ещё и они в данной игре совершенно не в тему.

Когда Blizzard добавляла своему геройскому шутеру Overwatch индекс «2», двумя причинами, по которым происходило это изменение, были объявлены перевод проекта на условно-бесплатную модель распространения и добавление в игру полноценного сюжетного режима. От сюжетного режима Blizzard впоследствии отказалась, по сути, обманув геймеров, а вот условно-бесплатная модель распространения, в рамках которой платные облики персонажей выходят в несколько раз чаще, чем обновления баланса, осталась.

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Как итог, в Overwatch 2 регулярно проходят различные «коллаборации» (события-сотрудничества) с различными брендами. Причём Blizzard совершенно не затрудняется вопросом того, насколько то или иное сотрудничество уместно конкретно для Overwatch 2. Вот, например, вчера вечером в игре стартовал «коллаб» с автомобильным брендом Porsche, в рамках которого игроки могут приобрести (и за очень немаленькие для косметического контента деньги, надо сказать) облики двух персонажей — D.Va и Фарра — в стиле автомобилей этой марки.

Хотя облики уникальные и отличаются заменёнными звуковыми эффектами, но в целом фанаты Overwatch 2 их не оценили, отметив, что по своему внешнему виду они больше «тянут» не на легендарный (предтоповый) уровень, а на эпический (средненький): слишком уж мало в обликах визуальных изменений, выполнены они в светлой, скучной гамме, хотя Porsche в основном приобретают в чёрном исполнении, а звуковые эффекты не оправдывают цены.

«Что это и почему Porsche на это согласилась?», — справедливо отметил один из комментаторов.

Необходимо понимать, что коллаборации должны быть уместными. Каким образом реальный автомобильный бренд связан с геройским шутером от первого лица в фантастическом сеттинге относительно недалёкого будущего, совершенно непонятно.