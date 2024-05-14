Атлетам был поставлен ультиматум, но они его не приняли.

Киберспортсмены из Российской Федерации приняли решение не участвовать в квалификации чемпионата мира IESF-2024. После этого в Федерации компьютерного спорта России (ФКС) пояснили, что данное решение было принято, поскольку кибератлеты не согласились с требованиями организаторов отказаться от национального флага.

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В данной ситуации IESF желала, чтобы в России киберспортсмены сами захотели выступать без флага для того, чтобы допуститься к чемпионату мира. Разумеется, в ФКС такие условия не стали принимать, но организаторы соревнований своё мнение не поменяли. Итог этого противостояния вы теперь знаете — федерация приняла решение отказаться от участия в турнире.

В пресс-службе ФКС заявили следующее: «Генсек IESF (Бобан Тотовски) поставил ФКС России перед выбором: либо подписать добровольный отказ от флага за всех участвующих спортсменов, либо не участвовать в чемпионате мира. Такие действия полностью противоречат решению съезда IESF».

Напомним, что европейская квалификация чемпионата мира по киберспорту пройдёт в июле 2024 года. Все участники будут соревноваться в Dota 2, Counter-Strike 2, Tekken 7, eFootball, PUBG Mobile и Mobile Legends: Bang Bang. Что касается самой IESF, то она приостановила членство России в организации ещё в январе 2024 года.