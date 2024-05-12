Энтузиасты постарались. Но Bungie официально одобряет.

Разработчики из студии Bungie опубликовали у себя в микроблоге благодарственное письмо, направленное в адрес фанатов, которые смогли перенести в Steam классический шутер Marathon. Проект, напоминаем, вышел в далёком 1994 году — то есть, 30 лет назад.

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Игра доступна в сервисе Valve под названием Classic Marathon — энтузиасты смогли реализовать для него ровно такой же опыт, как и для оригинала. Разумеется, без сопутствующих улучшений дело не обошлось, а именно: переработанный интерфейс, поддержка современных мониторов, настройка интерполяции 60 кадров/c и многое другое.

Переносом Classic Marathon в Steam занималась команда Aleph One Developers, которая давно приняла за стиль своей работы бесплатное распространение проектов серии. Все свободные игры собираются на одноимённом движке с открытым исходным кодом. Причём, если раньше для запуска старых проектов требовалось скачать движок с сайта мододелов, то теперь достаточно добавить игру в свою библиотеку Steam.

Classic Marathon рассказывает историю, действие которой происходит на корабле «Марафон». Туда прибывает главный герой для наведения порядка — зачистки от пришельцев. Противостоять протагонисту будет искусственный интеллект по имени Дюрандаль.

Также отметим, что команда энтузиастов из Aleph One Developers собирается добавить в Steam другие проекты классической серии— Classic Marathon 2 и Classic Marathon Infinity. А ещё прямо сейчас в стенах Bungie идёт работа над шутером Marathon, действие которой будет происходить в единой вселенной. Но следующая игра не является прямым продолжением Infinity, если кому-то это важно.