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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Редактор модов для The Witcher 3 выйдет 21 мая
Потребуется наличие купленной игры, инструмент REDkit будет доступен в GOG, EGS и Steam.

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CD Projekt RED анонсировала дату релиза инструментария REDkit для The Witcher 3 — релиз состоится 21 мая текущего года. Инструменты для моддинга, которые ранее использовались разработчиками для добавления контента в третью часть, предложит комьюнити неограниченные возможности добавлять уже свои персональные изменения и расширения в игровой мир.

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Креативно настроенные игроки смогут добавлять в клиент новые сюжеты, персонажей и квесты. Выход полной версии состоится на GOG, Epic Games Store и Steam без русскоязычной поддержки.

Разумеется, для работы с The Witcher 3 REDkit потребуется наличие приобретённой копии игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» на ПК. Напомним, ранее разработчики открыли доступ к редактору в рамках плей-теста в сервисе Valve.

#cd projekt red #the witcher 3 #моды #ведьмак 3 дикая охота #redkit #редактор модов
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