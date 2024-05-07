Потребуется наличие купленной игры, инструмент REDkit будет доступен в GOG, EGS и Steam.

CD Projekt RED анонсировала дату релиза инструментария REDkit для The Witcher 3 — релиз состоится 21 мая текущего года. Инструменты для моддинга, которые ранее использовались разработчиками для добавления контента в третью часть, предложит комьюнити неограниченные возможности добавлять уже свои персональные изменения и расширения в игровой мир.

реклама

Креативно настроенные игроки смогут добавлять в клиент новые сюжеты, персонажей и квесты. Выход полной версии состоится на GOG, Epic Games Store и Steam без русскоязычной поддержки.

Разумеется, для работы с The Witcher 3 REDkit потребуется наличие приобретённой копии игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» на ПК. Напомним, ранее разработчики открыли доступ к редактору в рамках плей-теста в сервисе Valve.