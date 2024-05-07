Игра доступна для покупки в РФ и РБ.

Разработчики из студии Supergiant Games без предварительных объяснений выпустила в ранний доступ Hades II — сиквел нашумевшего «рогалика», действие которого происходит в подземном мире, где нужно росить вызов титану времени. Проект доступен для покупки и на территории РФ за 1100 рублей, поддержка текстового перевода на русский язык тоже имеется.

реклама

Hades II предлагает геймерам вновь посетить мир древнегреческих мифов, примерив на себя роль Мелинои — принцессы подземного царства и сестры Загрея. В ходе своего приключения героиня повстречает десятки персонажей, включая знакомых по оригинальной Hades.

Hades II— это про изометрию и филигранно поставленные боевые сражения. По мере развития Мелинои, игроки будут покупать и открывать для неё новые виды вооружения и новые заклинания. Не забываем, что это «рогалик», поэтому после смерти персонажа она отправляется в специальную локацию Распутье.

С момента релиза Hades II прошли почти сутки, но уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что проект стал успешным. На момент написания данного материала проект от Supergiant Games собрал в Steam почти 6,5 тысяч отзывов, из которых 97 % являются положительными. Первым покупателям понравилась общая «вылизанность» проекта даже на старте раннего доступа, сбалансированный геймплей, визуальный стиль и многое другое.

«Так быстро на кнопку купить я ещё не нажимал», — высказался по поводу Hades II пользователь Steam с ником vieZag. О популярности новинки также красноречиво свидетельствует статистика SteamDB: прямо сейчас в Hades II находится свыше 85 тысяч человек.

Стартовая версия Hades II содержит в себе больше врагов, декораций и озвученных врагов, чем финальная версия первой части. Разработчики обещают выпускать для своего проекта крупные обновления раз в несколько месяцев — в таких патчах точно будут новые персонажи и противники. Ранний доступ точно продлится до конца 2024 года — скорее всего, после выхода финальной версии проект подорожает.