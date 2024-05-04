Оригинал вышел в 2004 году и стал вехой для всего жанра, не меньше.

Калининградская студия «К-Д Лаб» выпустила свой главный проект, инновационную стратегию «Периметр», в 2004 году — то есть, 20 лет назад. Игра действительно во многих аспектах была прорывной: нетипичные принципы налаживания экономики, разрушаемое окружение, запоминающийся саундтрек, удивительные ландшафты на картах и многое другое запомнилось поклонникам жанра на долгие годы. Если вы по каким-то причинам не застали триумфальное выступление «Периметра», то в скором времени это станет возможно благодаря обновлённой версии Perimeter: Legate Edition.

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Улучшенное издание «Периметра» снабжено не только дополнением «Завет Императора» («олды» помнят, чей портрет там был на обложке?), но также поддержкой многопользовательского режима для четырёх игроков.

Также Perimeter: Legate Edition сможет задобрить фанатов оригинала следующими особенностями и «плюшками»:

поддержка широкоформатных мониторов;

улучшенные текстуры и модели;

поддержка пользовательских модификаций;

переработанный баланс;

новые цвета для игроков.

Выход Perimeter: Legate Edition состоится на ПК (Steam) уже 21 мая. Вы также можете прямо сейчас оценить браузерную версию игры на сайте Gamepix. По случаю анонса переиздания был представлен отдельны трейлер, который пользователи и фанаты оригинала встретили с определённой долей восторга, хотя комментариев пока мало. «Такими темпами и Вангеры 2 скоро появятся», — подытожил зритель с ником Excvositorum.