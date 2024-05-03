Какой уже по счёту экстракшен-шутер?

Студия Sharkmob готовит к открытому тестированию свой новый экстракшен-шутер Exoborne и уже приглашает игроков со всего мира зарегистрировать свои Steam-аккаунты для участия. Этот шаг следует за анонсом игры в декабре 2023 года, и представляет уникальную возможность для игрового сообщества оказать помощь в детальном тестировании и оптимизации игры.

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Игра обещает обогатить жанр экстракшен-шутеров новым подходом к геймплею. Exoborne переносит игроков в мир, где климатическая катастрофа изменила правила выживания. Здесь предстоит не просто сражаться за ресурсы с NPC и реальными оппонентами, но и адаптироваться к экстремальным условиям, используя для этого экзоскелеты и различные технологические приспособления, доступ к которым открывается по мере прогресса игры.

Студия уже имеет опыт работы с Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, и в текущем проекте заложен весь предыдущий опыт команды. Под руководством Петтера Маннерфелта, участвовавшего в создании The Division, разработчики стремятся отвечать желаниям современных геймеров и привносят в свою игру нововведения.

Для тестирования требуются ПК, отвечающий определённым системным требованиям. Вот что необходимо иметь для участия в тесте:

процессор: Intel Core i5-9500 или AMD Ryzen 5 3600;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 Гбайт) или AMD RX 6700 XT (12 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт;

место на SSD: 40 Гбайт;

операционная система: Windows 10 или более новая.

Тестирование позволит не только настроить и улучшить механики проекта, но также выявить потребности самой аудитории. Участникам, помимо возможности оказать влияние на финальную версию игры, будет предложен компенсационный подарок после основного релиза.

Детали участия в закрытом тестировании можно найти на сайте студии Sharkmob. Несмотря на то, что дата выхода игры Exoborne не объявлена, разработчики уверяют в будущей доступности игры для ПК пользователей через Steam, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Заявлен текстовый перевод на русский язык.