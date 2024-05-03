Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Игроки League of Legends столкнулись с проблемами после установки античита Vanguard — игра на Windows 11 требует наличия чипа TPM 2.0
Если вы ставили Windows 11 в обход этого требования, то с «Лигой Легенд» будут проблемы.

реклама

Компания Riot Games ещё 1 мая добавила античит Vanguard в свою популярную онлайн-игру League of Legends. После выпуска соответствующего обновления некоторые игроки начали жаловаться на проблемы по части совместимости с другими приложениями, но случились и более заметные последствия.

реклама

Жалобы на проблемы с производительностью оставляют и пользователи шутера Valorant, куда этот античит был добавлен ещё в 2020 году, подняв в своё время заметную волну негодования. В случае же с League of Legends у отдельных пользователей перестал включаться компьютер — кажется, это новая вершина в «войне» античит-программ с добросовестными пользователями. На её фоне несущественные падения производительности от использования Denuvo (хотя, она отвечает за антипиратскую защиту, а не борется с читерами) кажутся «цветочками».

Здесь нужно понять, как работает античит Vanguard от Riot Games. Программа отслеживает изменения на уровне ядра системы, дополнительно она делает снимки во время игры, чтобы подтверждать, скажем так, честность поведения пользователя. А после установки античита в League of Legends выяснилось, что программа не дружит с системами без прошивки UEFI и чипа TPM 2.0.

Riot Games достаточно оперативно прокомментировала возникшие проблемы у пользователей, опубликовав пост с ответами на самые частые вопросы. Разработчики убеждены, что у подавляющего большинства пользователей Vanguard работает нормально.

«Риоты» также указали на «отсев серьёзного количества бот-аккаунтов в привычных местах» и дали понять, что будут следить за ситуацией. Наконец, по данным Riot Games, технические проблемы после установки апдейта случились только у 0,03% пользователей. Ещё 0,7% пользователей обошли требование Microsoft о наличии TPM 2.0 при установке Windows 11, а для Vanguard он необходим. Поэтому игрокам придётся изменить настройку в BIOS, а в случае отсутствия чипа — «откатиться» до Windows 10.

#windows 11 #riot games #league of legends #vanguard #античит #tpm 2 0
+
Написать комментарий (0)
Пользователи Windows 11 стремительно откатываются обратно на Windows 10 — статистика Statcounter
Microsoft стала рекламировать своё ПО при первом запуске Windows 11 после установки обновления
League of Legends получит летом PvE-режим, вдохновлённый Vampire Survivors
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
54
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
65
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
4
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
21
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
15
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
11
Сборка ретро-ПК - часть 3: Десктопный Pentium 233MMX против серверного Pentium Pro 200
16
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
1
О монополии Китая и США на добычу полезных ископаемых в Африке
1
Моё мнение о Fallout 4 на PS5 (PushSqare)
3

Сейчас обсуждают

Такой то
15:58
жопошник
Reuters: МИД Великобритании отказался от своих слов, где допускал удары британским оружием по России
Alexey B
15:56
Ни разу не пожалел, что в своё время взял пару 750Вт-ных БП от Delta Electronics (давно ушла с нашего рынка). Таскаю исправно основную пару компов. Так же есть несколько 550Вт-ных от этой же фирмы и д...
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Windmark
15:56
Сварочный инверторный потянет ?)))
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Windmark
15:55
Чел , нормальные статьи от нормальных авторов люди нормально комментируют, а не эти невыдуманные истории , виртуальные сборки и изобилия рекламы
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Maximus Autismus
15:54
А ты жди тцк-ашника за углом, вильный хромадянин без выборов и закрытыми для выезда границами XD
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
Сергей Медков
15:53
Ты чо несёшь? Здравый смысл? Это не к чимбе!
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
ev_ruso
15:51
щас будем все ельциным оправдывать?, вот сейчас на 9 мая , мавзолей задрапируют, тоже ельцин виноват? Или вот тут недавно мадам инфляцию пролонгировали, тоже он?
Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
glavhyilo
15:43
стал иван кащея бить,стал его казла гасить
Журнал Forbes раскрыл потери «элитной» 47-й бригады ВСУ
DANYNAFIG
15:43
Британское иго над хохлами 100лет довлеть будет , ахахахахахаах.
Британия начала с Украиной переговоры по «столетнему партнёрству»
irnwlf
15:37
Аффтар, в США все плохо, а у нас все классно, мы все поняли. Все твои блоги про одно и то же. Ты молодец, скоро пойдешь местным депутатом работать, с народа последние соки допивать. Молодец.
Дипломатическая попытка США разрешить конфликт в Газе потерпела фиаско
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем