Если вы ставили Windows 11 в обход этого требования, то с «Лигой Легенд» будут проблемы.

Компания Riot Games ещё 1 мая добавила античит Vanguard в свою популярную онлайн-игру League of Legends. После выпуска соответствующего обновления некоторые игроки начали жаловаться на проблемы по части совместимости с другими приложениями, но случились и более заметные последствия.

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Жалобы на проблемы с производительностью оставляют и пользователи шутера Valorant, куда этот античит был добавлен ещё в 2020 году, подняв в своё время заметную волну негодования. В случае же с League of Legends у отдельных пользователей перестал включаться компьютер — кажется, это новая вершина в «войне» античит-программ с добросовестными пользователями. На её фоне несущественные падения производительности от использования Denuvo (хотя, она отвечает за антипиратскую защиту, а не борется с читерами) кажутся «цветочками».

Здесь нужно понять, как работает античит Vanguard от Riot Games. Программа отслеживает изменения на уровне ядра системы, дополнительно она делает снимки во время игры, чтобы подтверждать, скажем так, честность поведения пользователя. А после установки античита в League of Legends выяснилось, что программа не дружит с системами без прошивки UEFI и чипа TPM 2.0.

Riot Games достаточно оперативно прокомментировала возникшие проблемы у пользователей, опубликовав пост с ответами на самые частые вопросы. Разработчики убеждены, что у подавляющего большинства пользователей Vanguard работает нормально.

«Риоты» также указали на «отсев серьёзного количества бот-аккаунтов в привычных местах» и дали понять, что будут следить за ситуацией. Наконец, по данным Riot Games, технические проблемы после установки апдейта случились только у 0,03% пользователей. Ещё 0,7% пользователей обошли требование Microsoft о наличии TPM 2.0 при установке Windows 11, а для Vanguard он необходим. Поэтому игрокам придётся изменить настройку в BIOS, а в случае отсутствия чипа — «откатиться» до Windows 10.