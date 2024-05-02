Самобытная штука с фотореалистичной графикой.

В Steam стартовали продажи приключенческой игры INDIKA, действие которой происходит в альтернативной России 19-го века. За 945 рублей — с учётом 10-процентной скидки — пользователи ПК могут отправиться в компании монахини и дьявола в приключение через исторические пейзажи страны. Команда разработчиков черпала вдохновение в произведениях великих русских писателей – Фёдора Достоевского и Михаила Булгакова.

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Основой сюжета Indika служит история молодой монахини, оставившей мирскую жизнь ради «судьбоносной одиссеи в поисках себя». Создание игры, которое велось коллективом Odd Metter на протяжении четырех лет, осуществлялось под руководством издателя 11 bit studios.

Indika предлагает игрокам не только уникальный сюжет, но и многообразие игровых механик: от пазлов до интерактивных эпизодов с пиксельной графикой. А ещё тут есть фотореалистичная графика и общая кинематографичность происходящего. Ещё до релиза игра завоевала внимание критиков, что вылилось к настоящему моменту в средние оценки в 79 баллов на Metacritic и 77 на OpenCritic.

Помимо Steam, Indika предлагается к покупке за 12,49 долларов в GOG. Запуск игры на Epic Games Store пока не состоялся. Планируется, что до конца месяца состоится релиз на консолях PS5 и Xbox Series X|S, хотя конкретная дата выхода еще не определена.