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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Россия-матушка: в Steam стартовал фестиваль Games from Russia, посвящённый отечественным играм
В мероприятии принимает участие свыше 70 студий-разработчиков.

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Разработчики хоррора Paranormal Records из российской студии Blackbalance Games объявили о запуске в магазине Valve первого фестиваля российских игр — Games from Russia. Если перейти на вот эту страницу, то можно увидеть, что в плане оформления она мимикрирует под страницы официальных фестивалей и распродаж от подопечных Гейба. Но есть одно крайне важное обстоятельство — это не официальный фестиваль, коими являются недавно запущенный «Фестиваль фермерства» или тот же «Фестиваль шутеров».

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В рамках фестиваля Games from Russia у игроков есть возможность прикупить понравившиеся проекты со скидкой — благо, тут представлено множество работ разных жанров. Есть приключения, файтинги, аркады, хорроры, шутеры, стратегии и даже симуляторы.

Если в настоящий момент у вас нет возможности пополнить свой кошелёк Steam, то стоит обратить внимание на демоверсии будущих проектов, коих набралось для фестиваля свыше 30 штук. Наконец, самое знаковое — по мнению организаторов — собрано в отдельный блок. Особого внимания, по нашему скромному мнению, заслуживают следующие проекты:

Мероприятие Games from Russia продлится до 9 мая. Организаторы утверждают, что в рамках подготовки к ивенту им удалось связаться с 70 студиями. К сожалению, на главной странице Steam информации о фестивале нет, но подопечным Гейба Ньюэлла можно только выразить уважение за то, что всё это было одобрено и запущено.

#steam #games from russia #фестивали игр
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