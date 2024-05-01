Помимо этого, было реализовано свыше 50 крупных правок.

Российская студия Cyberia Nova выпустила первый значительный патч 1.0.4 для своего исторического ролевого экшена «Смута», исполнив обещание не задерживать обновление. Объёмный патч вносит множество улучшений и исправлений, направленных на повышение производительности и устранение технических проблем игры.

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Среди основных обещанных изменений стоит зафиксировать значительное сокращение количества неожиданных завершений игры на ПК с графическими картами AMD Radeon и общее улучшение технического состояния «Смуты».

В обновлении 1.0.4, как отметили разработчики, проведена обширная работа по оптимизации и устранению ошибок, в том числе улучшены элементы геймплея и графическое исполнение. Официальный список изменений подразумевает примерно 50 крупных поправок и ряд других настроек.

Вот некоторые ключевые моменты из патча:

Звуки от NPC теперь оптимизированы.

Удалены элементы, не соответствующие исторической достоверности.

Солнце больше не будет квадратным при взгляде через паруса.

NPC, павшие в сражениях под Москвой, больше не возвращаются к жизни после перезагрузки игры.

Исправлено зависание «Смуты» при доступе к меню загрузки сохранений с большим количеством файлов.

Улучшение качества диалогов — устранены посторонние шумы.

Доработаны анимации лиц и тел в катсценах.

Проблема с застреванием игрока в объектах окружения исправлена.

Напомним, «Смута» была запущена 4 апреля и доступна эксклюзивно в VK Play по цене 2015 рублей. Под конец 2024 года предвидится выпуск большого дополнения. Также студия выразила намерение развивать «серию продуктов о Смутном времени», подразумевая возможность появления продолжения.

Cyberia Nova планируют продолжать выпуск обновлений для «Смуты» каждые две недели. Моделлеры и программисты студии сейчас работают над исправлениями в боевой системе, механиках скрытности, диалогах и прогрессии, в том числе над устранением багов.