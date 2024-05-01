реклама
Российская студия Cyberia Nova выпустила первый значительный патч 1.0.4 для своего исторического ролевого экшена «Смута», исполнив обещание не задерживать обновление. Объёмный патч вносит множество улучшений и исправлений, направленных на повышение производительности и устранение технических проблем игры.
реклама
Среди основных обещанных изменений стоит зафиксировать значительное сокращение количества неожиданных завершений игры на ПК с графическими картами AMD Radeon и общее улучшение технического состояния «Смуты».
В обновлении 1.0.4, как отметили разработчики, проведена обширная работа по оптимизации и устранению ошибок, в том числе улучшены элементы геймплея и графическое исполнение. Официальный список изменений подразумевает примерно 50 крупных поправок и ряд других настроек.
Вот некоторые ключевые моменты из патча:
- Звуки от NPC теперь оптимизированы.
- Удалены элементы, не соответствующие исторической достоверности.
- Солнце больше не будет квадратным при взгляде через паруса.
- NPC, павшие в сражениях под Москвой, больше не возвращаются к жизни после перезагрузки игры.
- Исправлено зависание «Смуты» при доступе к меню загрузки сохранений с большим количеством файлов.
- Улучшение качества диалогов — устранены посторонние шумы.
- Доработаны анимации лиц и тел в катсценах.
- Проблема с застреванием игрока в объектах окружения исправлена.
Напомним, «Смута» была запущена 4 апреля и доступна эксклюзивно в VK Play по цене 2015 рублей. Под конец 2024 года предвидится выпуск большого дополнения. Также студия выразила намерение развивать «серию продуктов о Смутном времени», подразумевая возможность появления продолжения.
Cyberia Nova планируют продолжать выпуск обновлений для «Смуты» каждые две недели. Моделлеры и программисты студии сейчас работают над исправлениями в боевой системе, механиках скрытности, диалогах и прогрессии, в том числе над устранением багов.