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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Отечественный экшен «Смута» получил большое обновление, устраняющее «вылеты» на ПК с видеокартами от AMD
Помимо этого, было реализовано свыше 50 крупных правок.

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Российская студия Cyberia Nova выпустила первый значительный патч 1.0.4 для своего исторического ролевого экшена «Смута», исполнив обещание не задерживать обновление. Объёмный патч вносит множество улучшений и исправлений, направленных на повышение производительности и устранение технических проблем игры.

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Среди основных обещанных изменений стоит зафиксировать значительное сокращение количества неожиданных завершений игры на ПК с графическими картами AMD Radeon и общее улучшение технического состояния «Смуты».

В обновлении 1.0.4, как отметили разработчики, проведена обширная работа по оптимизации и устранению ошибок, в том числе улучшены элементы геймплея и графическое исполнение. Официальный список изменений подразумевает примерно 50 крупных поправок и ряд других настроек.

Вот некоторые ключевые моменты из патча:

  • Звуки от NPC теперь оптимизированы.
  • Удалены элементы, не соответствующие исторической достоверности.
  • Солнце больше не будет квадратным при взгляде через паруса.
  • NPC, павшие в сражениях под Москвой, больше не возвращаются к жизни после перезагрузки игры.
  • Исправлено зависание «Смуты» при доступе к меню загрузки сохранений с большим количеством файлов.
  • Улучшение качества диалогов — устранены посторонние шумы.
  • Доработаны анимации лиц и тел в катсценах.
  • Проблема с застреванием игрока в объектах окружения исправлена.

Напомним, «Смута» была запущена 4 апреля и доступна эксклюзивно в VK Play по цене 2015 рублей. Под конец 2024 года предвидится выпуск большого дополнения. Также студия выразила намерение развивать «серию продуктов о Смутном времени», подразумевая возможность появления продолжения.

Cyberia Nova планируют продолжать выпуск обновлений для «Смуты» каждые две недели. Моделлеры и программисты студии сейчас работают над исправлениями в боевой системе, механиках скрытности, диалогах и прогрессии, в том числе над устранением багов.

#смута #cyberia nova
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Отечественный исторический экшен «Смута» выйдет в свет в начале апреля — официально
«Смута» настала: дебютный проект российской студии Cyberia Nova поступил в продажу за 2015 рублей эксклюзивно в VK Play
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