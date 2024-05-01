Игра поступит в продажу 21 мая.

Разработчики из студии Ninja Theory опубликовали на странице своего грядущего атмосферного приключения Senua’s Saga: Hellblade II в магазине Steam минимальные системные требования. Как оказалось, для запуска проекта хватит ПК с установленной видеокартой GeForce GTX 1070 и 16 Гбайт оперативной памяти. Но нужно заранее позаботиться о свободном месте накопителя, поскольку его потребуется минимум 70 Гбайт.

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Полностью же минимальные системные требования Senua’s Saga: Hellblade II выглядят следующим образом: ОС: Windows 11; процессор: Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600; оперативная память: 16 ГБ; видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070, AMD RX 5700 или Intel Arc A580; место на диске: 70 ГБ (SSD).

Разработчики приключенческого экшена не стали уточнять, для каких графических настроек подходят минимальные системные требования. В ближайшее время мы это должны узнать — видимо, тогда же авторы обнародуют рекомендуемые системные требования.

Релиз Senua’s Saga: Hellblade II запланирован на 21 мая. У всех заинтересованных есть возможность прямо сейчас оформить предзаказ — за игру просят минимум 3119 российских рублей.