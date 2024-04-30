После мероприятия будет запущен стрим Direct с демонстрацией некоего таинственного проекта.

Игровое подразделение Microsoft собирается провести главный стрим с анонсами новинок 9 июня. Xbox Games Showcase 2024 начнётся в означенный день в 20:00 по московскому времени, а после него состоится стрим Direct, в рамках которого будет продемонстрирован некий таинственный проект.

реклама

На официальном сайте Microsoft указано, что в рамках большой видеоигровой презентации должен случиться показ «следующей части всеми любимой франшизы». О каком проекте именно идёт речь — не уточняется. Что касается Direct, то в прошлом году на таком же мероприятии нам в деталях рассказали о Starfield.

Также практически сразу пользователи в Сети обратили внимание, что на тизер-изображении по поводу таинственного анонса был скрыт логотип компании Activision. Журналистам The Verge удалось выяснить, что упомянутое издательство совместно с разработчиками из Treyarch анонсируют боевик Call of Duty Black Ops Gulf War, посвящённый войне в Персидском заливе. Из других проектов, анонс которых должен состояться на Xbox Games Showcase 2024, ранее в Сети упоминалась новая часть Gears.

Также в рамках грядущего мероприятия свои игры покажут Bethesda, Blizzard и несколько сторонних партнёров Xbox. Шоу Xbox Games Showcase 2024 можно будет посмотреть более чем на 30 языках.