Это пообещал Тодд Говард. Впрочем, всякое может случиться.

Хотя Starfield получил весьма смешанные отзывы, шоу должно продолжаться, а пострелизная контентная поддержка проекта — осуществляться. Пока что для Starfield выходят только обновления и небольшие DLC, но в планах как минимум одно крупное дополнение под названием Shattered Space, и его релиз должен состояться уже этой осенью. По крайней мере, об этом сообщил глава Bethesda Game Studios Тодд Говард в рамках подкаста Kinda Funny Gamescast.

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Говард не стал вдаваться в подробности крупного осеннего дополнения, решив распылиться на более краткосрочные задачи. Так, по словам руководителя студии-разработчика Starfield, игра будет продолжать получать обновления и патчи, которые усовершенствуют различные игровые механики, в частности, строительство космических кораблей.

Также имеет смысл ожидать обновлений с новыми уровнями сложности, дополнительными возможностями интерфейса и прочими улучшениями.

Напомним, что сейчас основное внимание Bethesda продолжает оставаться сконцентрированным вокруг Starfield, а это значит, что к активной работе над The Elder Scrolls VI студия не приступит до тех пор, пока не доведёт до конца контентную поддержку своей космической RPG. Впрочем, насмотревшись на Starfield, многие фанаты творчества Bethesda уже со страхом ожидают шестую номерную часть «Свитков». В конце концов, сделать что-то радикально новое в этой вселенной практически невозможно, поэтому все базовые аспекты игрового процесса останутся прежними, а вот испортить — в два счёта, и именно это сейчас является причиной обеспокоенности фанатов серии.