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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: трейлер тактической стратегии Commandos: Origins зазывает игроков на летний бета-тест
Игра выйдет до конца 2024 года на ПК и консолях.

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Разработчики из немецкой студии Claymore Game представили новый трейлер своей тактической стратегии Commandos: Origins, демонстрирующий актуальный геймплей и анонсирующий этап закрытого бета-тестирования. Презентация игрового процесса состоялась в рамках прошедшей 29 апреля презентации IGN x ID@Xbox Digital Showcase.

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Ещё в прошлом месяце авторы предоставили возможность записаться на секретную операцию «Тестирование» — речь идёт о закрытом альфа-тесте, прошедшем ранее в апреле. Показанный на выставке ролик демонстрировал игровой процесс с той самой «альфы». Нам показали выполнение некоторых миссий и детали управления с помощью геймпада.

А сейчас стало известно, что геймерам предоставят возможность протестировать стратегию уже в закрытой «бете», которая должна стартовать летом. Записаться на новое мероприятие можно прямо сейчас, но поторопитесь: 1 мая в 20:00 по московскому времени форма регистрации закроется. Тем, кто кидал заявку ещё в марте, подавать новую в этот раз не надо.

Commandos: Origins — это приквел основной серии. Действие игры будет происходить в те времена, когда зелёный берет Джек О’Хара вместе с пятью своими боевыми товарищами создали ударный отряд для выполнения сложных операций.

Тактическая стратегия Commandos: Origins должна поступить в продажу до конца 2024 года на ПК (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Проект также будет представлен в подписочном сервисе Game Pass. На старте игра предложит ознакомиться с 10 миссиями и опробовать онлайновый кооператив на двоих. Заявлена поддержка русского языка.

#claymore game studios #commandos origins
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Видео: геймплейный трейлер Commandos: Origins — новой части легендарной тактики в реальном времени
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