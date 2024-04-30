Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Тодд Говард очень высоко оценил работу Obsidian над культовой Fallout New Vegas
Вот бы ещё вверенная Говарду студия также работала с Fallout. А, ладно, не будем о грустном.

реклама

С момента выхода Fallout New Vegas прошло без малого 14 лет, и до сих пор данная ролевая игра считается геймерами лучшей если не во всей франшизе в целом, то как минимум в её 3D-ипостаси — точно. В New Vegas всё сложилось удачно: и сценарий, и работа над персонажами, и в целом игровой процесс, и сеттинг. Что ж, настала пора получить высшее признание: непосредственно от руководителя Bethesda Game Studios Тодда Говарда.

реклама

В интервью подкасту Kinda Funny Gamecast Говард дал Obsidian высочайшую характеристику, отметив, что они «великолепно» справились с Fallout New Vegas. Естественно, вот уже на протяжении почти четырнадцати лет геймеры надеются, что Bethesda и Obsidian вновь объединятся и выпустят условный Fallout New Vegas 2. На этот счёт Тодд Говард вполне справедливо не стал создавать у геймерского сообщества ложные надежды, отметив, что он не может говорить о том, какое будущее ждёт франшизу Fallout.

Сейчас усилия Bethesda Game Studios сконцентрированы на пострелизной поддержке космической RPG Starfield и производстве The Elder Scrolls VI. О второй мы, к слову, до сих пор не знаем ничего вразумительного или даже хотя бы внятного, несмотря на то, что её формальный анонс состоялся ещё в 2018 году.

Что до следующей части Fallout, то, по словам руководства Bethesda, приступать к работе над ней можно будет только после выпуска шестой части «Древних Свитков» и оказания им полной пострелизной поддержки. В общем, у Bethesda график расписан как минимум на пять лет вперёд.

#bethesda game studios #obsidian entertainment #fallout new vegas
+
Написать комментарий (0)
Игровой серии The Elder Scrolls исполнилось 30 лет
Обновлённый шпионский экшен Alpha Protocol появился в продаже после пяти лет забвения — но только в GOG
Средневековый детектив Pentiment получил на PS5 поддержку 120 кадров/c, а на Xbox этот режим появится чуть позже
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
40
Как понять, что пришло время переустановить Linux
100
Флагманы NVIDIA ломаются под собственным весом – как решить проблемы с видеокартами GeForce RTX 4090
92
Итоги гоночного уик-энда 27-28 апреля
+
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
37
Asia Times: В обмен на передовые чипы РФ отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней
5
Обзор игры Half-Life 2 Episode One - Гордон снова вернулся
2
Моё мнение о Stellar Blade (PushSqare)
10
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
7
Почему не стоит покупать готовый компьютер - cравнение с самостоятельной сборкой
5

Сейчас обсуждают

Лютый-Джоджофаг Тахтай
14:03
Мне жаль ютуберов по типу SMG4 Он строил контент только на адонах по Марио,а что сейчас?Столько контента убито по хотению жадного Нинтендо
Nintendo потребовала от разработчиков удалить из Garry's Mod весь контент, связанный с компанией
ev_rus
14:01
На счет расхода памяти, кто на НВ сидят, играют на ультрах во все современные игры в разных разрешениях, знают, что при привычной нормальной работе карт НВ и дров, 12гб видеопамяти в 2к просто еще год...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Колючка
14:00
от него жена ушла, он теперь всех баб засирает
Моё мнение о Stellar Blade (PushSqare)
ev_ruso
13:58
все отрицаю
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Петраков Аркадий
13:57
Ну это для меня откровенно самый неинтересный эпизод, Эпизод 2 настолько крут что даже сравнивать не хочу с первым.
Обзор игры Half-Life 2 Episode One - Гордон снова вернулся
alexramer
13:53
4090 full HD https://youtu.be/UMm68skwz7E 4090 4K https://youtu.be/SXEiyahtCbo Скрины. 1. 4K ultra 2-3. 8K(Через DSR) ultra настройки без FSR и без DLSS и без рейтрейсинга. В 8К удалось нагрузить ...
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
aleximus777
13:52
У меня шеф забирает из--под меня видюхи) А потому что семейный, а я - нет. Есть много причин, по которым люди себя ограничивают. Но тут речь о другом - ну не получится запасом памяти продлить годность...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Gennady Ivanov
13:49
Давно пора было прекратить военные действия и самим помочь россиянам сбросить проамериканское правление , и установить нормальное народное украинское , и быть как и раньше с Россией.
Сырский получил разрешение использовать любые резервы для взятия ситуации под контроль
ev_rus
13:47
Фоту негра норм подобрал. Внатуре, с ацкой печью 7900XTX рядом посидишь, так выглядеть будешь xD
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Trydognite
13:42
Да на много лет вперёд. Я примерно на 5 лет вперёд покупаю. Влом понимаешь менять видеокарту из-за 30%. Жду когда моя старушка станет откровенно тормозить и не тянуть новые игры. Хотя тебе не понять...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем