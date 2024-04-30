Вот бы ещё вверенная Говарду студия также работала с Fallout. А, ладно, не будем о грустном.

С момента выхода Fallout New Vegas прошло без малого 14 лет, и до сих пор данная ролевая игра считается геймерами лучшей если не во всей франшизе в целом, то как минимум в её 3D-ипостаси — точно. В New Vegas всё сложилось удачно: и сценарий, и работа над персонажами, и в целом игровой процесс, и сеттинг. Что ж, настала пора получить высшее признание: непосредственно от руководителя Bethesda Game Studios Тодда Говарда.

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В интервью подкасту Kinda Funny Gamecast Говард дал Obsidian высочайшую характеристику, отметив, что они «великолепно» справились с Fallout New Vegas. Естественно, вот уже на протяжении почти четырнадцати лет геймеры надеются, что Bethesda и Obsidian вновь объединятся и выпустят условный Fallout New Vegas 2. На этот счёт Тодд Говард вполне справедливо не стал создавать у геймерского сообщества ложные надежды, отметив, что он не может говорить о том, какое будущее ждёт франшизу Fallout.

Сейчас усилия Bethesda Game Studios сконцентрированы на пострелизной поддержке космической RPG Starfield и производстве The Elder Scrolls VI. О второй мы, к слову, до сих пор не знаем ничего вразумительного или даже хотя бы внятного, несмотря на то, что её формальный анонс состоялся ещё в 2018 году.

Что до следующей части Fallout, то, по словам руководства Bethesda, приступать к работе над ней можно будет только после выпуска шестой части «Древних Свитков» и оказания им полной пострелизной поддержки. В общем, у Bethesda график расписан как минимум на пять лет вперёд.