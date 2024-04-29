А ещё тут есть элементы стратегии и рейтинг «18+».

Московская студия Game Art Pioneers уже ранее анонсировала свой амбициозный проект Distortion, но теперь представила геймерскому сообществу новейший трейлер (сами они называют свой материал «прогресс-трейлером»), который позволяет оценить проделанную работу над игрой. Видеоматериал демонстрирует динамичные бои и сложные стратегические элементы, предполагающие организацию управления как отдельными персонажами, так и целыми армиями.

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Художественное оформление игры, выстроенное на базе современного движка Unreal Engine 5, выделяется своей детализацией и реалистичностью, что вкупе с глубокой проработкой мира планеты Хлоя-Ахея создаёт достаточно уникальную атмосферу. Отмечается, что в Distortion будет реализована боевая система, предлагающая игрокам как масштабные сражения, так и дуэли между отдельными бойцами, требующие особой тактики и умения.

События Distortion происходят на планете (та самая Хлоя-Ахея), куда прилетели колонисты из Солнечной системы. Переселенцы отказались от всех благ цивилизации в пользу гармонии с природой, но в какой-то момент вынуждены были столкнуться с некими катастрофическими событиями.

Оценить все инновации и возможности, которые предложит Distortion, игроки смогут в декабре 2025 года. Проект должен выйти на платформах PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Игра получила возрастной рейтинг «18+», который указывает на предельно серьёзный и взрослый подход к написанию сюжета и организации игрового процесса.