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Студия Arrowhead продолжает заниматься тонкой настройкой баланса в своём тактическом шутере Helldivers 2, выпустив обширное обновление, направленное на усовершенствование оружия, брони, стратагем и взаимодействия с патрулями. Особенностью патча стало то, что праздновать победу теперь будут лишь те герои, которым удалось эвакуироваться в целости.
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Ключевые изменения патча номер 01.000.300 выглядят следующим образом:
- Стратагема «Тесла-башня» получила на треть больше здоровья, а «Ракетница с подрывом в воздухе» перестала взрываться в непосредственной близости к другим стратагемам.
- Враги теперь активнее выходят на патрулирование, если в команде меньше четырёх игроков, тем самым увеличивая интерактивность по мере уменьшения численности отряда.
- Балансные правки в поведении оружия. Были уменьшены радиус и запас боекомплекта для взрывного арбалета CB-9, в то время как Квазар LAS-99 теперь заряжается на пять секунд медленнее, а у лазерной пушки LAS-98 повышен урон. У револьвера P-19 «Избавитель» увеличена отдача. Остальные правки влияют на урон в различных направлениях.
- Броня с высоким рейтингом теперь эффективнее блокирует повреждения головы, а ущерб от огня уменьшен на 15%.
- Определённые вражеские юниты стали передвигаться медленнее, а для опрокидывания «Глыбы» теперь нужно приложить больше усилий. Обстрел врага со стороны «Разрушителей» станет чаще. Миссия «Несите демократию» становится доступной на более сложных уровнях, обеспечивая новые вызовы для игроков.
- Новые опции в настройках позволят отказаться от автоматических подъёмов и прыжков при спринте, а срикошетившие от тяжеловооруженных врагов пули теперь корректно летят обратно к стрелку.
Arrowhead также пресекла использование эксплоита с бесконечной гранатой среди многих других исправленных сбоев и ошибок, дабы обеспечить более стабильную и справедливую игру. Напомним, Helldivers 2 вышла 8 февраля текущего года и была крайне тепло встречена публикой: свыше 316 тысяч отзывов в Steam, из которых 86 % являются положительными.