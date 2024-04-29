«Freedom Forever!»

Студия Arrowhead продолжает заниматься тонкой настройкой баланса в своём тактическом шутере Helldivers 2, выпустив обширное обновление, направленное на усовершенствование оружия, брони, стратагем и взаимодействия с патрулями. Особенностью патча стало то, что праздновать победу теперь будут лишь те герои, которым удалось эвакуироваться в целости.

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Ключевые изменения патча номер 01.000.300 выглядят следующим образом:

Стратагема «Тесла-башня» получила на треть больше здоровья, а «Ракетница с подрывом в воздухе» перестала взрываться в непосредственной близости к другим стратагемам.

Враги теперь активнее выходят на патрулирование, если в команде меньше четырёх игроков, тем самым увеличивая интерактивность по мере уменьшения численности отряда.

Балансные правки в поведении оружия. Были уменьшены радиус и запас боекомплекта для взрывного арбалета CB-9, в то время как Квазар LAS-99 теперь заряжается на пять секунд медленнее, а у лазерной пушки LAS-98 повышен урон. У револьвера P-19 «Избавитель» увеличена отдача. Остальные правки влияют на урон в различных направлениях.

Броня с высоким рейтингом теперь эффективнее блокирует повреждения головы, а ущерб от огня уменьшен на 15%.

Определённые вражеские юниты стали передвигаться медленнее, а для опрокидывания «Глыбы» теперь нужно приложить больше усилий. Обстрел врага со стороны «Разрушителей» станет чаще. Миссия «Несите демократию» становится доступной на более сложных уровнях, обеспечивая новые вызовы для игроков.

Новые опции в настройках позволят отказаться от автоматических подъёмов и прыжков при спринте, а срикошетившие от тяжеловооруженных врагов пули теперь корректно летят обратно к стрелку.

Arrowhead также пресекла использование эксплоита с бесконечной гранатой среди многих других исправленных сбоев и ошибок, дабы обеспечить более стабильную и справедливую игру. Напомним, Helldivers 2 вышла 8 февраля текущего года и была крайне тепло встречена публикой: свыше 316 тысяч отзывов в Steam, из которых 86 % являются положительными.