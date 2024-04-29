Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Масштабный патч для тактического шутера Helldivers 2: изменённый баланс пушек, более коварные враги и многое другое
«Freedom Forever!»

реклама

Студия Arrowhead продолжает заниматься тонкой настройкой баланса в своём тактическом шутере Helldivers 2, выпустив обширное обновление, направленное на усовершенствование оружия, брони, стратагем и взаимодействия с патрулями. Особенностью патча стало то, что праздновать победу теперь будут лишь те герои, которым удалось эвакуироваться в целости.

реклама

Ключевые изменения патча номер 01.000.300 выглядят следующим образом:

  • Стратагема «Тесла-башня» получила на треть больше здоровья, а «Ракетница с подрывом в воздухе» перестала взрываться в непосредственной близости к другим стратагемам.
  • Враги теперь активнее выходят на патрулирование, если в команде меньше четырёх игроков, тем самым увеличивая интерактивность по мере уменьшения численности отряда.
  • Балансные правки в поведении оружия. Были уменьшены радиус и запас боекомплекта для взрывного арбалета CB-9, в то время как Квазар LAS-99 теперь заряжается на пять секунд медленнее, а у лазерной пушки LAS-98 повышен урон. У револьвера P-19 «Избавитель» увеличена отдача. Остальные правки влияют на урон в различных направлениях.
  • Броня с высоким рейтингом теперь эффективнее блокирует повреждения головы, а ущерб от огня уменьшен на 15%.
  • Определённые вражеские юниты стали передвигаться медленнее, а для опрокидывания «Глыбы» теперь нужно приложить больше усилий. Обстрел врага со стороны «Разрушителей» станет чаще. Миссия «Несите демократию» становится доступной на более сложных уровнях, обеспечивая новые вызовы для игроков.
  • Новые опции в настройках позволят отказаться от автоматических подъёмов и прыжков при спринте, а срикошетившие от тяжеловооруженных врагов пули теперь корректно летят обратно к стрелку.

Arrowhead также пресекла использование эксплоита с бесконечной гранатой среди многих других исправленных сбоев и ошибок, дабы обеспечить более стабильную и справедливую игру. Напомним, Helldivers 2 вышла 8 февраля текущего года и была крайне тепло встречена публикой: свыше 316 тысяч отзывов в Steam, из которых 86 % являются положительными.

#helldivers 2 #arrowhead
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Флагманы NVIDIA ломаются под собственным весом – как решить проблемы с видеокартами GeForce RTX 4090
91
Стыд Microsoft: сравниваем в лоб Xbox Game Pass и PlayStation Plus
21
Вселенная может изобиловать огромными кластерами из первичных черных дыр, считают ученые
3
Итоги гоночного уик-энда 27-28 апреля
+
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Апрель)
15
Tesla отступила на 3-е место в рейтинге EV в КНР и отказалась от участия в выставке Auto China 2024
1
Как понять, что пришло время переустановить Linux
71
Российское руководство работает над модернизацией налоговой системы и деофшоризацией бизнеса
+
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
16
Моё мнение о Stellar Blade (PushSqare)
1

Сейчас обсуждают

Кошмар краснозадых
17:10
Тонкого.
Как понять, что пришло время переустановить Linux
FelsheR-ZVZVZV
17:09
Пусть выдут - посмотрим. Мне 1060 у младшего в компе поменять охота. Так что планирую, но не факт).
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
Алексей Каверин
17:09
Я понимаю что менять картриджи это очень ответственная и важная работа
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Алексей Каверин
17:08
Ты хоть в курсе куда 1С устанавливается в линуксе? И опять же что ты там пытаешься запустить, клиента или сервер, а если клиента то какого?
Как понять, что пришло время переустановить Linux
FelsheR-ZVZVZV
17:07
у меня столько соток, десяток и пяти-рублевок бумажных нет - завидую!
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
SMA
17:07
Здрасьте, кто заказывал крепостное право?. Получите, распишитесь))) майдауны в экстазе, допрыгались.
Украина объявила о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека
Кошмар краснозадых
17:06
Дел у меня других предостаточно и я не собираюсь искать себе проблемы на ровном месте.
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Алексей Каверин
17:05
Я уже понял что типичный виндоэникей. По каким делам тебе идти надо? Картридж поменять?
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Кошмар краснозадых
17:04
Вот в феврале вышел очередной дистрибутив РедОС, я его сразу на тестовую машину, качаю последний дистриб 1С - а она, сука, не работает, при этом даже в логах ничего не пишет, просто не запускается и в...
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Блейд
17:01
Ребята, активнее комментируем . Я не понял, где комментарии? Какая видеокарта стоит в вашем компьютере? Собираетесь ли обновляться на пятитысячную серию ?
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем