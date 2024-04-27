Штучный продукт. Уникальный случай. Ну, вы поняли.

Manor Lords, градостроительный симулятор управления средневековым поселением, завоевал внимание геймерского сообщества, поднявшись на вершину списка ожидания в Steam. Ему удалось опередить в этом списке такие потенциальные хиты, как Hades II и Hollow Knight: Silksong. Сейчас игра успешно дебютировала в раннем доступе, получив массу положительных откликов.

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В настоящий момент в Manor Lords находится 150 тысяч пользователей при суточном «пике» в размере 159 тысяч. Manor Lords уже успела стать самым успешным проектом издательства Hooded Horse, в портфолио которого находится большое количество других проектов.

Пользовательский рейтинг Manor Lords в магазине Steam пока застыл на впечатляющем 91% (свыше 2,5 тысячи отзывов). Любители жанра, участвовавшие в закрытом тестировании, уже провели в игре сотни часов, что хорошо заметно по секции комментариев. Многие из таких тестировщиков в своих отзывах честно считают данный проект предельно редким явлением. А ещё сей градостроительный симулятор удивляет действительно достойной оптимизацией: даже на Steam Deck, судя по первым видеороликам, всё работает быстро и без «тормозов».

Но без негатива дело не обошлось, поскольку типичные «болячки» раннего доступа здесь присутствуют в должном количестве. Если коротко, то в игре до конца не доработан практически ни один аспект, о чём честно признаётся автор в своих текстовых обращениях к игроку.

Manor Lords удалось сделать убедительную заявку на звание одного из лучших представителей в жанре. Обилие мелких геймплейных деталей и разнообразие представленных механик отсылает нас к лучшим частям Anno. Здесь присутствует проработанный мониторинг использования и добычи ресурсов, сложные производственные цепочки, смена сезонов, строительство не по «сетке», торговля, а также сражения в духе Total War.

За создание Manor Lords изначально отвечал всего один разработчик, который получил поддержку сообщества через Patreon. Типичные признаки проекта, сделанного в «соло-режиме», в симуляторе почти никак не проявляются. Использованы передовые технологии, такие как фотограмметрия и симуляция разрушений, что не характерно для проектов от авторов-одиночек.

Manor Lords доступна к покупке на Steam, GOG, Epic Games Store и в PC Game Pass с временной скидкой 25% до 10 мая. Игра переведена на русский язык, в раннем доступе она должна пробыть минимум год.