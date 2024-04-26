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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчики War Thunder анонсировали мобильный танковый экшен MWT: Tank Battles
Тут «Улитки» только на правах издателя, а разрабатывает игру кипрская студия. Нет, не та.

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Кипрская студия Artstorm совместно с Gaijin Entertainment анонсировала новый проект в жанре онлайн-экшен для мобильных устройств под названием MWT: Tank Battles. Эта игра позволит поклонникам танковых виртуальных баталий управлять разнообразной современной и перспективной боевой техникой в захватывающих схватках на земле и в воздухе.

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Запуск MWT: Tank Battles на платформах iOS и Android запланирован на 2024 год, перед этим, по доброй традиции, должен пройти целый ряд тестовых запусков. Геймеры получат возможность управлять широким парком военных машин на любой выбор: от мощных танков, таких как «Армата» и AbramsX, до маневренных истребителей вроде Су-57 и массивных РСЗО «Ураган». В игре уже на старте будет представлено свыше 100 единиц техники, включая концепт-модели и прототипы, при этом предусмотрено постепенное расширение арсенала и опции кастомизации с последующими обновлениями.

Artstorm, стоящая за разработкой игры, известна своим мобильным экшеном Modern Warships, а Gaijin Entertainment, выполняющая функции издателя, занимается продвижением проекта. Для получения актуальной информации о тестировании и развитии MWT: Tank Battles стоит подписаться на официальные социальные страницы игры.

#gaijin entertainment #arstorm #mwt tank battles
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