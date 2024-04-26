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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Отчёт Microsoft: продажи консолей просели на 31 %, но вклад Activision Blizzard не дал испортить статистику Xbox
Надо ещё больше пакостить бедным владельцам Xbox, ага.

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Финансовые показатели Microsoft за третий квартал выявили стойкость игрового сегмента, поддержанного действиями Activision Blizzard. Компания зафиксировала общую выручку в 61,9 миллиарда долларов, что на 17% выше прошлогодних показателей. Чистая прибыль достигла 21,9 миллиарда долларов, увеличившись на 20%.

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Основными направлениями роста стали Office и облачные сервисы, принеся доходы в 19,6 и 35,1 миллиарда долларов соответственно. Продажи лицензий Windows показали рост на 11 %, в то время как доход от физических устройств снизился на 17 %. Игровое направление Microsoft опустилось на одну ступень в своем внутреннем рейтинге, несмотря на внушительный скачок выручки Xbox на 51 %, достигнувшей отметки в 5,45 миллиарда долларов.

Активный вклад Activision Blizzard в формирование дохода Xbox составил 55 % или 1,97 миллиарда долларов за период. Несмотря на заметный операционный убыток студии в размере 350 миллионов долларов, цифровой контент и сервисы, включая Game Pass, продемонстрировали рост на 62%.

Детали по количеству подписчиков Game Pass не были раскрыты, последний раз их число превышало 34 миллиона в феврале 2024 года. Добавление Diablo IV существенно укрепило позиции Game Pass, обеспечив более 10 миллионов часов активности за первые 10 дней после релиза. Тем временем продажи консолей Xbox сократились на 31%.

29 апреля Xbox планирует презентацию, сфокусированную на играх независимых разработчиков, что может стать дополнительным импульсом для игрового сегмента компании.

#microsoft #xbox
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