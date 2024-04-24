Проекту «стукнуло» шесть лет.

Стратегическая игра Frostpunk, отметившая шестую годовщину с момента выхода, продемонстрировала поразительные результаты продаж, достигнув отметки в пять миллионов копий, реализованных на разных платформах, включая PC, PlayStation и Xbox.

реклама

Студия, ответственная за создание игры, поделилась кое-какой занимательной статистикой: около 3% геймеров посвятили Frostpunk более 100 часов своего времени. В среднем каждый пользователь обычно проводит в игровом мире около 24 часов, причем большинству удалось выполнить беспрецедентный подвиг — спасти всех жителей в ключевом сценарии игры под названием «Новый дом». Среди достижений Steam наиболее недостижимым (извините за каламбур) оказалось «Бесконечное угнетение» — его получают геймеры, вызвавшие недоверие у всех поселений в бесконечном режиме.

Кроме того, разработчики сообщили о внушительном интересе к предстоящему продолжению — Frostpunk 2. На платформе Steam более двух миллионов пользователей добавили игру в список «Желаемое». Ожидается, что релиз сиквела состоится 25 июля со встроенной поддержкой технологий Nvidia DLSS и Intel XeSS для PC. Чуть позднее игра появится в версиях для консолей PlayStation 5 и Xbox Series.

Frostpunk 2 обещает рассказать историю об обществе, выжившем в мире, где температуры опустились до критических отметок. В этот раз много внимания будет уделяться «нефтяной» эре человечества, с фокусом на политических интригах и экономике в попытке удовлетворить потребности всех граждан.

За время своего пребывания в Steam стратегия с элементами выживания Frostpunk собрала свыше 85 тысяч отзывов, из которых 92 % являются положительными.