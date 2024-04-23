А ещё у этой барышни появилась бионическая рука со всеми вытекающими. И мощно стреляющими.

Состоялся релиз адреналинового ретро-шутера Phantom Fury, созданием которого занималась датская студия Slipgate Ironworks совместно с легендарной 3D Realms. Экшен предлагает игрокам вновь встать на защиту человечества в роли Шелли Харрисон, более известной как «Бомба». На этот раз отважная героиня отправляется в напряжённое приключение по различным уголкам США в поисках Демонического ядра, власть которого угрожает всему миру.

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Прошедшие годы с момента событий Ion Fury не прошли для Шелли бесследно, и теперь у неё есть бионическая рука, которая станет верным помощником в технически продвинутых сражениях. Phantom Fury обещает игрокам:

быстрый и насыщенный игровой процесс;

хорошо проработанные и достаточно разнообразные локации вкупе с динамичными заданиями — от гостиниц в Альбукерке до скоростного движения на транспорте;

настраиваемые способности и улучшения — например, бионическая рука сможет создавать защиту или обеспечивать преимущество над врагами;

арсенал из более чем 20 видов оружия, включая знаковые Lover Boy и Motherflakker;

уникальных врагов — от кибердемонов до мутантов и биомеханических солдат;

повышенный уровень интерактивности, включая игровые автоматы, компьютерные терминалы и множество других элементов.

Первые отклики на Phantom Fury демонстрируют умеренный энтузиазм среди критиков с оценкой в среднем 69 из 100 баллов. Хотя стрельба и ностальгия по играм прошлого получили положительные отзывы, и некоторые рецензенты даже сравнили структуру игры с Half-Life, были отмечены и неприятные баги, неинтуитивные моменты прохождения и кажущаяся спешка в разработке последнего акта.

В своих обзорах журналисты высоко оценили Phantom Fury за многообразие оружия, оригинальные уровни, динамичные сражения и уникальную визуальную составляющую. Однако проекту ставят в вину простоту сюжета, недоработанные босс-файты, недостаток отзывчивости оружия и присутствие множества технических ошибок.

Phantom Fury уже можно приобрести в Steam за 1249 рублей, игра поддерживает текстовый перевод на русский язык. Кстати, там у проекта набралось только три отзыва, что для выведения объективного рейтинга, понятное дело, недостаточно. Подождём.