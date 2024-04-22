Не «Тарков», но похоже.

Разработчики из китайской студии MoreFun, которая является подразделением Tencent, в настоящий момент занимаются созданием Arena Breakout: Infinite — экстракшен-шутера, который должен предложить геймерам погрузиться в хардкорный мир перестрелок, подбора лучших компонентов для своего оружия и прочих милитари-примочек. Закрытое бета-тестирование проекта должно начаться в самое ближайшее время.

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Arena Breakout: Infinite сможет предложить поклонникам жанра следующий контент и активности:

широкий выбор вооружения;

детализированную графику с упором на реализм;

тактические перестрелки, где каждый выстрел может стать решающим;

систему детальной настройки оружия, где можно будет создавать множество комбинаций из более 500 аксессуаров для более 30 типов слотов.

Пока аналитики и журналисты не могут до конца разобраться в происхождении и позиционировании Arena Breakout: Infinite, поскольку в прошлом году состоялся достаточно успешный запуск мобильной игры Arena Breakout. Возможно, мы имеем дело с полноценным ПК-портом, но авторы могли также использовать громкое имя для запуска схожего проекта. Какие-то детали прояснятся только после запуска закрытой «беты».

«Arena Breakout: Infinite — это идеальный ультрареалистичный захватывающий тактический военный шутер в Steam. Присоединяйтесь к честному и конкурентному сообществу, чтобы стрелять, грабить и совершать набеги на своем пути к удаче. Благодаря потрясающей графике и реалистичному звуку пройдите трудные сражения, где ставки высоки, а награды еще выше. Входите, разбогатейте и уходите… но будьте готовы бороться за выживание.

Пройдите через Тёмную зону и испытайте невероятное погружение. Погрузитесь в мир с исключительной детализацией: от освещения в реальном времени до пространственных звуковых эффектов, которые оживляют каждое нажатие на спусковой крючок.

Выбирайте своё снаряжение и выбирайте свои бои. Пока вы выживете, каждый рейд — это победа. Загрузите все, что вам нужно, или оставайтесь на ногах легко. Выбор за вами».

Закрытое бета-тестирование шутера должно начаться где-то в мае, подать заявку можно на официальном сайте. Если вам стало интересно, то можете обратиться к официальной страничке Arena Breakout: Infinite в Steam.