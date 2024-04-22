Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Трейлер и первые подробности экстракшен-шутера Arena Breakout: Infinite, который готовится к запуску закрытого тестирования
Не «Тарков», но похоже.

реклама

Разработчики из китайской студии MoreFun, которая является подразделением Tencent, в настоящий момент занимаются созданием Arena Breakout: Infinite — экстракшен-шутера, который должен предложить геймерам погрузиться в хардкорный мир перестрелок, подбора лучших компонентов для своего оружия и прочих милитари-примочек. Закрытое бета-тестирование проекта должно начаться в самое ближайшее время.

реклама

Arena Breakout: Infinite сможет предложить поклонникам жанра следующий контент и активности:

  • широкий выбор вооружения;
  • детализированную графику с упором на реализм;
  • тактические перестрелки, где каждый выстрел может стать решающим;
  • систему детальной настройки оружия, где можно будет создавать множество комбинаций из более 500 аксессуаров для более 30 типов слотов.

Пока аналитики и журналисты не могут до конца разобраться в происхождении и позиционировании Arena Breakout: Infinite, поскольку в прошлом году состоялся достаточно успешный запуск мобильной игры Arena Breakout. Возможно, мы имеем дело с полноценным ПК-портом, но авторы могли также использовать громкое имя для запуска схожего проекта. Какие-то детали прояснятся только после запуска закрытой «беты».

«Arena Breakout: Infinite — это идеальный ультрареалистичный захватывающий тактический военный шутер в Steam. Присоединяйтесь к честному и конкурентному сообществу, чтобы стрелять, грабить и совершать набеги на своем пути к удаче. Благодаря потрясающей графике и реалистичному звуку пройдите трудные сражения, где ставки высоки, а награды еще выше. Входите, разбогатейте и уходите… но будьте готовы бороться за выживание.

Пройдите через Тёмную зону и испытайте невероятное погружение. Погрузитесь в мир с исключительной детализацией: от освещения в реальном времени до пространственных звуковых эффектов, которые оживляют каждое нажатие на спусковой крючок.

Выбирайте своё снаряжение и выбирайте свои бои. Пока вы выживете, каждый рейд — это победа. Загрузите все, что вам нужно, или оставайтесь на ногах легко. Выбор за вами».

Закрытое бета-тестирование шутера должно начаться где-то в мае, подать заявку можно на официальном сайте. Если вам стало интересно, то можете обратиться к официальной страничке Arena Breakout: Infinite в Steam.

#arena breakout infinite #morefun studios
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения – ГТД-1250 и явит сотню-другую Т-80
21
Как космонавты справляют нужду в невесомости и с какими проблемами они сталкиваются
29
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
293
Итоги гоночного уик-энда 20-21 апреля
3
Обзор игры Half-Life - Период полураспада
12
Цены на видеокарты в Европе тают вместе с последним снегом – почему видеокарты в РФ не дешевеют
11
11 программ, которые стоит установить на игровой ПК и ноутбук после установки Windows в 2024 году
3
Сборка ретро-ПК - часть 2: серверный Pentium Pro 200 в десктопном исполнении
8
Обзор аккумуляторного шуруповёрта EMTOP ECDL12620
5
8 важных вопросов о перспективах и подводных камнях ИИ
+

Сейчас обсуждают

ev_rus
15:58
Ну по своему ты тоже прав конечно и я так думал. Сейчас я рассуждаю все таки что здесь имеет место быть уже банальный маркетинг.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Pandas
15:58
Понятно. Ну это совсем уже красная клиника)
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Evgeny Chelyadin
15:58
Опять говно высрал патологический олигофрен. Замыкание в мозгу продолжает выжигать клетки прямо на глазах. Отмирание содержимого в черепно мозговой коробке прогрессирует со световой скоростью.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Зойч
15:56
Заносят все, длинна полосочки пропорциональна внесённой сумме. АМД не считает нужным заносить много, у неё и так всё хорошо.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Pandas
15:56
Причем тут сайты?! Я не спорю что сайт Толи Пупкина может быть продажным, но никак не стим) Вы уже совсем в абсурд спускаетесь в попытке зашиты своего красного манямирка.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
ev_rus
15:55
Ашотик что с тобою приключилось родной?)
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
ev_rus
15:55
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Pandas
15:54
Чушь собачья в части именно стим тк им это банально не нужно и может вылиться в репутационные потери. Это, по сути, главный магазин игр на планете. Зачем им себя продавать?)
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Чато -- Бот
15:54
Буданов, как нынче делишки вна Некроине с посевной, что осенью есть будете-то? Или и не рассчитываете уже дотянуть до холодов?
Глава ГУР МОУ Буданов прогнозирует для Украины тяжёлую ситуацию с середины мая
ev_rus
15:54
Ухаха. Красавчик, хорошо троллишь. Ты же не дурачок коррекционный, видишь какое видео то крутое, все видно. На тебе еще одно интересное : https://youtu.be/C1OBELUacyU?si=xhTRnwQgSb2q-pLU&t=1058
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем