И первые подробности подоспели.

Разработчики из Warhorse Studios совместно с издательством Deep Silver анонсировали ролевую игру Kingdom Come: Deliverance II. Сами авторы сразу заявили, что это классический сиквел, который должен быть больше, красочнее и насыщеннее оригинала. В рамках мероприятия, посвящённого премьере, авторами было раскрыто немало сведений об игре, про самое интересное мы сейчас и расскажем.

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Действие Kingdom Come: Deliverance II будет происходить в эпоху Богемской войны 15-го века. Главный герой остался неизменным с первой части — Индржих из Скалицы. Он в этот раз погрузится в дела насущные правящей элиты и выступит против короля Венгрии Сигизмунда по прозвищу Рыжий Лис.

Авторы поставили перед собой цель сделать проект, который будет одинаково интересен как новичкам, так и фанатам оригинала. Для этого пришлось вносить нужные корректировки в сюжет и не только. По размерам мир сиквела будет в два раза больше первой части. Из ключевых локаций уже сейчас говорят про большой город Куттенберг и заповедник Чешский рай.

Сиквел должен стать полноценным кинематографичным приключением, но только с действительно улучшенным масштабом происходящего. Например, для второй части записано около пяти часов кат-сцен, тогда как в первой части их было только около трёх. Приятно, что музыкальное сопровождение вновь напишет Ян Валта, композитор первой Kingdom Come.

Kingdom Come: Deliverance должна выйти до конца 2024 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Мы точно не знаем, будет ли игра переведена на русский язык, но у страницы в Steam локализация имеется. Все остальные сведения по проекту появятся в нашей следующей заметке.