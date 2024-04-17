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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Мрачное приключение INDIKA про русскую монашку в антураже альтернативной России конца 19-го века выйдет 2 мая
Релиз на ПК решили сделать раньше — разработчики явно подсмотрели приём у Larian Studios.

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Издательство 11 bit studios совместно с разработчиками из Odd Meter решили перенести релиз атмосферного приключения INDIKA о юной монашке в антураже альтернативной России конца 19-го века. Обычно авторы игр делают переносы на более поздний срок, но Odd Meter подсмотрели приём у Larian Studios, которые выпустили Baldur’s Gate 3 чуть ранее запланированной даты. Именно поэтому. INDIKA выйдет на шесть дней раньше — 2 мая.

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INDIKA расскажет историю монашки по имени Индика, которой предстоит пройти сложны путь самопознания. Вы наверняка видели видеоролики по это игре: скромная тихоня борется с нечистой силой, который шепчет ей на ухо всякое. Причём, данный проект нельзя назвать хоррором — разработчики собираются подарить нам жанровый симбиоз комедии и трагедии в «традициях классики» литературного жанра. Романы Достоевского и Булгакова здесь выбраны в качестве источников для вдохновения — об этом написано даже на странице в Steam.

Ключевые особенности INDIKA по версии разработчиков:

  • Играйте в приключенческую игру от третьего лица, в которой причудливый сюжет сочетается с мрачным чувством юмора.
  • Встречайте Индику. Эта молодая монахиня приглашает вас в путь к самопознанию.
  • А в компаньоны Индика выбрала себе не абы кого, а самого дьявола.
  • Путешествуйте по сюрреалистическим пейзажам России.
  • Погрузитесь в скрытые глубины души Индики, решая уникальные головоломки.

Если вас заинтересовало данное произведение, то можете при желании перейти на соответствующую страницу в магазине Valve и вдохновиться тамошними скриншотами и трейлерами. Как минимум, свой уникальный стиль у INDIKA прослеживается уже сейчас.

#11 bit studios #indika #odd meter
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