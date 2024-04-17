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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Продолжение физической головоломки World of Goo не выйдет 23 мая — релиз перенесли на 2 августа
Авторы, как они сами говорят «закачали в World of Goo 2 слишком много жижи».

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Издательство Tomorrow Corporation совместно с разработчиками из 2D Boy сообщили о переносе даты релиза сиквела головоломки World of Goo. Вторая часть должна теперь выйти не 23 мая, а только 2 августа. Перенос обусловлен тем обстоятельством, что авторы «закачали в World of Goo 2 слишком много жижи» — за столь причудливой формулировкой скрывается банальное желание потратить больше времени на доводку отдельных геймплейных элементов.

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Проект точно выйдет в цифровом магазине Epic Games Store — там у него уже есть своя страничка. Скорее всего, руководство Tomorrow Corporation связывает с Epic Games какое-то эксклюзивное соглашение о временной эксклюзивности. То есть, в том же Steam игра выйдет (так было с другими эксклюзивами), но случится это позднее.

В описании проекта в EGS указано следующее: «Стройте мосты, растите башни, формируйте ландшафт и питайте летающие машины с помощью живых жидких существ! Мир прекрасен, опасен и изменчив». Ранее рассказывая о своём произведении, представители 2D Boy признавались, что технический прогресс и рост мощностей компьютерных систем помог им реализовать в сиквеле физически корректное поведение ключевого объекта — слизи. В первой части были только шарики и примитивные водные пространства, а сейчас авторы могут позволить себе создать имитацию настоящей слизи. Достоверная физика жидкостей и большое количество водяных шариков с новыми свойствами — вот ключевые особенности World of Goo 2, которые выгодно отличают её от первой части.

Также стоит упомянуть тот факт, что 2D Boy расценивают грядущую головоломку как последний проект в своей карьере, но воспринимать данные слова за стопроцентную истину не стоит. World of Goo 2 была анонсирована на прошедшей в конце прошлого года The Game Awards 2023, в списке целевых платформ пока есть ПК (Epic Games Store) и Nintendo Switch. Заявлен текстовый перевод на русский язык.

#2d boy #tomorrow corporation #world of goo 2
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