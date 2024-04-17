AMD FSR 3 присутствует уже в тестовой версии.

Разработчики из 11 bit studios рассказали, что стратегия Frostpunk 2 получит поддержку технологий апскейлинга NVIDIA DLSS и Intel XeSS уже в момент релиза. В настоящий момент, когда проходит бета-тестирование для обладателей издания Deluxe, в клиенте игры присутствует только AMD FSR 3.

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В разговоре с журналистами разработчики дали понять, что хотят предоставить игрокам возможность самим выбирать приемлемую для них и их оборудования технологию масштабирования изображения. Авторы также рассказали, что в версии игры для тестирования присутствует около 40 % контента от полной версии вкупе с режимом Utopia Builder Preview.

Напомним, стратегия с элементами выживания Frostpunk 2 поступит в продажу в июле на ПК, версии для консолей PlayStation 5, Xbox Series X и S тоже в планах. Что касается тестирования, то первым игрокам понравилось увиденное, поэтому многие журналисты и аналитики предрекают проекту коммерческий успех сразу после релиза.

Действие Frostpunk 2 происходит спустя 30 лет после того, как снежная метель уничтожила землю, превратив её в суровую ледяную пустошь. Геймерам предложат вернуться в Морозные земли и построить город в новом масштабе, создавая для него целые районы: индустриальный, научные и другие. Для успешного ведения дел нужно всегда будет следить, чтобы все части города слаженно работали друг с другом.

«Frostpunk 2 по-прежнему остается игрой о городе и его обществе, — утверждает Якуб Стокальски, содиректор игры и директор по дизайну в 11 bit studios. — Но внутренние беспорядки, вызванные растущими социальными различиями, означают, что игроки столкнутся с новыми видами угроз. Через этот постапокалиптический сюжет мы рассказываем поучительную историю о человеческих амбициях. Потому что, в конечном счете, нас погубит не природа, а мы сами».