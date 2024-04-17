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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Стратегия Frostpunk 2 получит поддержку технологий масштабирования NVIDIA DLSS и Intel XeSS в момент релиза
AMD FSR 3 присутствует уже в тестовой версии.

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Разработчики из 11 bit studios рассказали, что стратегия Frostpunk 2 получит поддержку технологий апскейлинга NVIDIA DLSS и Intel XeSS уже в момент релиза. В настоящий момент, когда проходит бета-тестирование для обладателей издания Deluxe, в клиенте игры присутствует только AMD FSR 3.

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В разговоре с журналистами разработчики дали понять, что хотят предоставить игрокам возможность самим выбирать приемлемую для них и их оборудования технологию масштабирования изображения. Авторы также рассказали, что в версии игры для тестирования присутствует около 40 % контента от полной версии вкупе с режимом Utopia Builder Preview.

Напомним, стратегия с элементами выживания Frostpunk 2 поступит в продажу в июле на ПК, версии для консолей PlayStation 5, Xbox Series X и S тоже в планах. Что касается тестирования, то первым игрокам понравилось увиденное, поэтому многие журналисты и аналитики предрекают проекту коммерческий успех сразу после релиза.

Действие Frostpunk 2 происходит спустя 30 лет после того, как снежная метель уничтожила землю, превратив её в суровую ледяную пустошь. Геймерам предложат вернуться в Морозные земли и построить город в новом масштабе, создавая для него целые районы: индустриальный, научные и другие. Для успешного ведения дел нужно всегда будет следить, чтобы все части города слаженно работали друг с другом.

«Frostpunk 2 по-прежнему остается игрой о городе и его обществе, — утверждает Якуб Стокальски, содиректор игры и директор по дизайну в 11 bit studios. — Но внутренние беспорядки, вызванные растущими социальными различиями, означают, что игроки столкнутся с новыми видами угроз. Через этот постапокалиптический сюжет мы рассказываем поучительную историю о человеческих амбициях. Потому что, в конечном счете, нас погубит не природа, а мы сами».

#11 bit studios #frostpunk 2
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Vorvort
16:39
Твоя логика противоречит базе рыночной экономики: спрос порождает предложение. Так как у зелёных потребителей 84% рынка - вы и только вы формируете предложение и цены от Nvidia. Я вам это ещё в январе...
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DIP48
16:37
Ага... совершенно мирные ССО ГУР и лягушатники раскинули лапки.) Какое зверское душегубство)))
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16:36
надпись ржачная, это типо Шеша умоляет о пощаде угагагага ))))
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32Влад32
16:32
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Ubisoft проведёт открытое тестирование сетевого шутера-долгостроя XDefiant уже на этой неделе
Мохнатый
16:32
Доллар и есть торговля. Без доллара (который является мировым "общаком") мы все вернёмся к обменному строю... А кому это нужно? Только идиотам...
Удар Ирана по Израилю разрушил "многие" надежды ФРС США
pas
16:27
Бублик, не устал ещё свои высеры клепать?
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Чато- -Бот
16:26
В черниговских пабликах пишут, что тяжелых поранених дюже много. Власти просют громадян сдавать кровищу. И еще пишут, что в той гостинице ныкались французы, специалисты по фортификации. https://vk.co...
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Чато- -Бот
16:14
И Даг Бэндоу абсолютно прав, именно так всё и будет. У т.н. запада уже предсмертная агония.
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AggroShkolyar
16:13
скока там 3080 ти ай выдает, кста?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Гия Кутаисский
16:12
Что за куйня тут сгенерирована? Что за эксперты? Какие доллары? Какой невег?
Почему не стоит доверять программе Trade-In и нужно ли соглашаться на обмен видеокарты в магазине
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