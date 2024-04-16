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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Take-Two Interactive анонсирует новую часть Mafia в самое ближайшее время — так говорит инсайдер
Проверим.

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По полученным данным от инсайдерских источников, компания Take-Two Interactive готовится к анонсу новой части Mafia. Если вся информация подтвердится, то случиться это должно в ближайшие три-четыре недели. Источником служит пользователь с ником Kurakasis, который ранее предоставил точные данные о ряде крупных игровых проектов.

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В Сети ранее появлялись слухи, что разработчики из студии Hangar 13 начали работать над новой частью Mafia. Впервые об этом стало известно летом прошлого года, тогда же шла речь о релизе только через пару лет, данные также подтвердили сами девелоперы.

Всё тот же инсайдер утверждает, что Mafia станет приквелом ко всей трилогии. События будут происходить на просторах Сицилии в период конца XIX и начала XX веками. По сложившейся сейчас в индустрии традиции, проект будет работать на базе движка Unreal Engine 5.

Ещё в апреле 2023-го в описаниях открытых вакансий студии Hangar 13 появлялись сведения о некоторых геймплейных элементах будущей Mafia — боевой системе, стелсе и даже многопользовательском режиме. Всё остальное можно считать спекуляциями, поэтому есть смысл дождаться официального анонса.

#mafia #take two interactive
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