Это самая дорогая частная игровая компания. То есть, без акционеров и надобности им угождать.

В обновлённом рейтинге Global Unicorn Index китайская игровая студия HoYoverse, стоящая за популярной игрой Genshin Impact, оценена в 23 миллиарда долларов, что позволило ей подняться на 12-е место среди частных компаний мира. Рост с 15,8 миллиарда долларов демонстрирует значительное укрепление позиций студии в отрасли, которая смогла опередить таких конкурентов, как Niantic.

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Отчёт, составленный институтом Hurun, анализирует финансовые показатели частных стартапов, основанных после 2000 года, чья стоимость превышает один миллиард долларов. Так вот, в нём HoYoverse перепрыгнула сразу 93 позиции и оказалась на 12 месте в глобальном рейтинге. В настоящий момент студия разработчиков Genshin Impact стала самой дорогой частной игровой компанией в мире. Что касается вышеупомянутой Niantic, то её вы знаете по Pokemon GO, а в рейтинге она прописалась лишь на 67 месте с оценкой в 9 миллиардов долларов.

В настоящий момент HoYoverse занимается разработкой своей новой игры — Zenless Zone Zero. Авторы проводят набор геймеров для участия в бета-тестировании, которое будет проходить на PlayStation 5 до 17 апреля.

Если вы по каким-то обстоятельствам являетесь поклонником Genshin Impact и порой любите проводить время за «крутками», то смеем вам напомнить о прошедшей сегодня на платформах Twitch и YouTube прямой трансляции разработчиков. Стрим был посвящён очередному обновлению, но вы и так это должны знать, если следили за выдачей кодов на «гемы».