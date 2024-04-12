Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчиков Genshin Impact оценили в 23 миллиардов долларов
Это самая дорогая частная игровая компания. То есть, без акционеров и надобности им угождать.

реклама

В обновлённом рейтинге Global Unicorn Index китайская игровая студия HoYoverse, стоящая за популярной игрой Genshin Impact, оценена в 23 миллиарда долларов, что позволило ей подняться на 12-е место среди частных компаний мира. Рост с 15,8 миллиарда долларов демонстрирует значительное укрепление позиций студии в отрасли, которая смогла опередить таких конкурентов, как Niantic.

реклама

Отчёт, составленный институтом Hurun, анализирует финансовые показатели частных стартапов, основанных после 2000 года, чья стоимость превышает один миллиард долларов. Так вот, в нём HoYoverse перепрыгнула сразу 93 позиции и оказалась на 12 месте в глобальном рейтинге. В настоящий момент студия разработчиков Genshin Impact стала самой дорогой частной игровой компанией в мире. Что касается вышеупомянутой Niantic, то её вы знаете по Pokemon GO, а в рейтинге она прописалась лишь на 67 месте с оценкой в 9 миллиардов долларов.

В настоящий момент HoYoverse занимается разработкой своей новой игры — Zenless Zone Zero. Авторы проводят набор геймеров для участия в бета-тестировании, которое будет проходить на PlayStation 5 до 17 апреля.

Если вы по каким-то обстоятельствам являетесь поклонником Genshin Impact и порой любите проводить время за «крутками», то смеем вам напомнить о прошедшей сегодня на платформах Twitch и YouTube прямой трансляции разработчиков. Стрим был посвящён очередному обновлению, но вы и так это должны знать, если следили за выдачей кодов на «гемы».

#genshin impact #hoyoverse
+
Написать комментарий (0)
Ролевую игру Honkai: Star Rail от создателей Genshin Impact скачали более 100 миллионов за девять месяцев после релиза
Мобильная Genshin Impact всего за 40 месяцев заработала 5 миллиардов долларов — это абсолютный рекорд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Напряжение Хаббла стремится к нулю - учёные приблизились к разгадке одной из главных тайн Вселенной
8
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
151
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
83
На Xbox series можно пройти Bloodborne и другие эксклюзивы PlayStation
9
GeForce GT430 vs Intel HD Graphics 630 - небольшое тестирование в бенчмарках
20
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
124
На фоне роста напряженности с Китаем Япония представила модернизированный авианосец "Кага"
16
О том как Арабские Эмираты из пустыни создали богатую страну
4
Список технологических компаний и брендов, заслуживших у меня доверие
126
Швейцария приглашает 100 стран, чтобы повлиять на Россию к заключению мирного договора с Украиной
28

Сейчас обсуждают

FelsheR-ZVZVZV
19:08
8 мес назад, ещё видимо, надо было хорошо 3060 продавать, а то новые совсем плохо брали.)
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
dagnoparte
19:07
Не понял, а почему подошва белая а не жёлтая? Цэ зрада!!!! Долой Найк!!! Рэ-во-люция!!!
Policygenius выяснила, что молодежь в США предпочитает инвестировать в криптовалюты, а не в акции
RangerXP
19:07
Не было никакой стартовой точки. До БВ не было ни пространства ни времени! А после появилось сразу и везде, но не в том виде, что есть сейчас.
Напряжение Хаббла стремится к нулю - учёные приблизились к разгадке одной из главных тайн Вселенной
FelsheR-ZVZVZV
19:03
Просто опирается на блогеров которые сильно субъективно оценивают, тоску нагоняют).
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
VAKT
19:02
То, что вы безграмотны - это очевидно, неочевидно другое - зачем вы свою безграмотность всем демонстрируете?
Напряжение Хаббла стремится к нулю - учёные приблизились к разгадке одной из главных тайн Вселенной
KillerOK
19:01
Нее, просто "совпадение", может занят чем-то более важным, чем, как обычно, испражняться в комментах, ну например окопы копает или ещё что, всякое бывает;))
На Украине призвали сограждан экономить электроэнергию в течение всего 2024 года
VAKT
19:01
Важный момент: "разница хоть и невелика" но погрешности ещё меньше и не перекрывают значения даже на краях.
Напряжение Хаббла стремится к нулю - учёные приблизились к разгадке одной из главных тайн Вселенной
glavhyilo
18:57
а в 1988 космический шатл приземлялся беспилотно из космоса,с 512кб озу у бортового компа.И до сих пор мало информации по бурану,программа то эта была засекречена в СССР.А мрия чего только стоила,для ...
Студент без опыта за две недели создал с нуля полноценный процессор
Михаил Демидов
18:53
Полностью согласен
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Михаил Демидов
18:53
О , рекламодрочер ответил
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем