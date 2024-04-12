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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Анонс второй части ролевой игры Kingdom Come: Deliverance должен состояться уже на следующей неделе
Какой-то анонс точно случится, но будет ли это вторая часть похождений сына кузнеца — пока не совсем понятно.

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Чешская студия Warhorse Studios за все 13 лет своего существования подарила нам только один проект — средневековую ролевую игру Kingdom Come: Deliverance. После релиза оной о дальнейших планах разработчиков долгое время ничего не было слышно, но вынужденное молчание очень скоро прервётся.

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Как оказалось, в настоящий момент чехи готовятся к анонсу своей новой игры. Соответствующее изображение появилось в соцсетях студии — там же было указано, что презентация студии должна состояться 18 апреля в 21:00 по московскому времени. На представленной картинке-тизере запечатлён мужчина верхом на коне, промоматериал дополнительно продублирован на странице Kingdom Come: Deliverance в Steam.

Скорее всего, авторы готовят анонс сиквела ролевой игры Kingdom Come: Deliverance, но это также может быть осознанная уловка со стороны Warhorse Studios. Оригинальный проект, напомним, поступил в продажу 13 февраля 2018 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. За всё время существования игра разошлась тиражом свыше 6 миллионов копий, а буквально совсем недавно (15 марта 2024-го) она пополнила собой библиотеку консоли Nintendo Switch.

Первая Kingdom Come: Deliverance рассказывает историю Генри, сына кузнеца. Попав в водоворот событий гражданской войны, он беспомощно наблюдал, как захватчики штурмовали его деревню и убивали его друзей и семью. Чудом избежав жестокой участи, Генри поднимает свой меч для возмездия. Он жаждет отмщения за смерть своих родителей, поклявшись изгнать захватчиков. Кем будет герой сиквела и какой сюжет будет у нового произведения — узнаем уже в следующий четверг.

#kingdom come deliverance #warhorse studios
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