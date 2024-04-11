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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Состоялся пробный запуск облачной игровой платформы «Плюс Гейминг»
«Мир танков» уже в библиотеке, ага.

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«Яндекс» объявила о пробном запуске новой облачной платформы для геймеров под названием «Плюс Гейминг» — информацию распространило издание «Коммерсантъ». Новая инициатива предполагает игрокам принять участие в тестировании вычислительных ресурсов, первоначально задействованных в бизнес-приложениях и для функционирования искусственного интеллекта.

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Проект «Плюс Гейминг» уже сейчас предоставляет доступ к более чем 150 играм, включая продукцию таких платформ как Steam и Lesta Games, к примеру Hogwarts Legacy и «Мир танков». В рамках тестирования осуществляется проверка технологий и анализ спроса среди целевой аудитории, пояснил представитель «Яндекса». Пресс-служба также уточняет, что в тестировании участвуют подписчики сервиса, а экономическая составляющая пилотной версии активно изучается. Сначала сервис будет доступен только для пользователей ОС Windows, в будущем планируют добавить поддержку для macOS.

Модель расчётов в «Плюс Гейминг» предусматривает оплату по факту использования: стоимость часа игры фиксирована и дифференцирована для подписчиков «Яндекс Плюс» и остальных пользователей.

Облачный гейминг открывает возможности для запуска ресурсоемких игр даже на слабых компьютерах. Борис Синицкий из Lesta Games выразил надежду на то, что партнёрство с «Яндекс» увеличит число пользователей их продукта. Александр Будкин из Oxygen предположил, что «Яндекс» стремится найти новые пути монетизации неиспользованных вычислительных мощностей. В свою очередь, Виталий Стародубов из Loudplay отметил важность привлечения «спящих» геймеров и предположил, что вовлечение аудитории возможно через кросс-промо с сервисом «Кинопоиск».

#яндекс #плюс гейминг
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