Поучаствовать смогут предзаказчики делюкс-версии.

Релиз перспективного градостроительного выживача Frostpunk 2 состоится ещё только через четыре месяца, однако у фанатов жанра, учитывая, сколько времени прошло с момента выхода первой части, вполне закономерно «чешутся руки» опробовать сиквел. Такая возможность уже скоро представится. Правда, не для всех, а для предзаказчиков Deluxe-издания проекта: с 15 по 22 апреля пройдёт неделя эксклюзивного бета-тестирования режима «Песочница».

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Проще говоря, разработчики из 11 bit Studios позволят игрокам ознакомиться с основными механиками сиквела, но не станут раскрывать детали сюжета из режима сценариев. Недельное бета-тестирование, к слову, вполне оправдано: согласно заявлениям девелоперов, во Frostpunk 2 увеличился масштаб, а нашему обществу уже не нужно бороться за выживание. Данное обстоятельство неизбежно приводит к формированию правовых механизмов и различных фракций внутри города со своими интересами. Мы как Капитаны будем стоять во главе Совета и принимать решения, исходя из балансов интересов различных сторон.

Увеличение масштаба игры выражено в численности населения города, а также в том, что здания мы будем размещать уже не по отдельности, а целыми блоками, районами. Как следствие, увеличится и игровая карта.

Полноценный релиз Frostpunk 2 на данный момент назначен на 25 июля текущего года на персональных компьютерах. На консолях игра выйдет позднее. Базовое издание оценено в 1900 рублей в Steam, а Deluxe — в 3200 рублей (до момента релиза на Deluxe-издание действует 10-процентная скидка, позволяющая предзаказать улучшенную версию за 2 880 рублей). Напомним, что Deluxe-версия помимо доступа к вышеуказанному бета-тестированию включает в себя три набора дополнительного пострелизного контента, трёхсуточный ранний доступ к одиночной игре, цифровые артбук и саундтрек, а также особый внутриигровой предмет.