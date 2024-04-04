Более высокий фреймрейт смогут себе обеспечить только владельцы ПК.

По последней информации, грядущая новинка от студии Ninja Theory, приключенческий боевик Senua’s Saga: Hellblade II, будет работать на консолях Xbox Series X и S исключительно в режиме 30 кадров в секунду с динамическим разрешением экрана. По информации немецкого издания Game Pro, повышенного фреймрейта стоит ожидать только в отношении PC-версии.

реклама

Разработчик Марк Слейтер-Танстилл, отвечающий в проекте за спецэффекты, аргументировал этот выбор стремлением «дать игре кинематографичность и передать атмосферу традиционного кино» с его 24 кадрами в секунду.

В Сети также появились превью-материалы от журналистов, которые рассказали о своих впечатлениях от знакомства с игрой. Там говорится о сдержанном темпе геймплея, который распространяется и на боевые стычки. Авторы предварительных рецензий уточнили, что новая часть будет обладать линейной структурой мира, где главную роль играет исследование небольших локаций. Свободное блуждание по игровым зонам здесь вовсе не предусмотрено.

Степень проработки звукового сопровождения находится на высоком уровне. Многие журналисты признались, что реализованные в игре акустические иллюзии столь правдоподобны, что вызывают инстинктивное желание обернуться в поисках источника звука. Загрузочные экраны в Senua’s Saga: Hellblade II отсутствуют: они появляются только после проигрыша в бою, где открывается доступ к быстрым сохранениям.

Продолжительность прохождения Hellblade II оценивается в восемь часов. Игра будет включена в подписку Game Pass с момента релиза. Ожидаемая стоимость отдельного издания составит 50 долларов. Релиз назначен на 21 мая для платформ PC и Xbox Series.