Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Новые сведения о боевике Senua’s Saga: Hellblade II: отсутствие загрузочных экранов, потрясающий звук и 30 кадров/с на консолях Xbox Series
Более высокий фреймрейт смогут себе обеспечить только владельцы ПК.

реклама

По последней информации, грядущая новинка от студии Ninja Theory, приключенческий боевик Senua’s Saga: Hellblade II, будет работать на консолях Xbox Series X и S исключительно в режиме 30 кадров в секунду с динамическим разрешением экрана. По информации немецкого издания Game Pro, повышенного фреймрейта стоит ожидать только в отношении PC-версии.

реклама

Разработчик Марк Слейтер-Танстилл, отвечающий в проекте за спецэффекты, аргументировал этот выбор стремлением «дать игре кинематографичность и передать атмосферу традиционного кино» с его 24 кадрами в секунду.

В Сети также появились превью-материалы от журналистов, которые рассказали о своих впечатлениях от знакомства с игрой. Там говорится о сдержанном темпе геймплея, который распространяется и на боевые стычки. Авторы предварительных рецензий уточнили, что новая часть будет обладать линейной структурой мира, где главную роль играет исследование небольших локаций. Свободное блуждание по игровым зонам здесь вовсе не предусмотрено.

Степень проработки звукового сопровождения находится на высоком уровне. Многие журналисты признались, что реализованные в игре акустические иллюзии столь правдоподобны, что вызывают инстинктивное желание обернуться в поисках источника звука. Загрузочные экраны в Senua’s Saga: Hellblade II отсутствуют: они появляются только после проигрыша в бою, где открывается доступ к быстрым сохранениям.

Продолжительность прохождения Hellblade II оценивается в восемь часов. Игра будет включена в подписку Game Pass с момента релиза. Ожидаемая стоимость отдельного издания составит 50 долларов. Релиз назначен на 21 мая для платформ PC и Xbox Series.

#ninja theory #senuas saga hellblade ii
+
Написать комментарий (0)
Senua’s Saga Hellblade II поступит в продажу в конце мая
Ожесточённые сражения в геймплейном трейлере Senua’s Saga Hellblade II
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Россия раздвигает "воздушные границы" форсируя производство истребителя МиГ-41 ПАК ДП 6-го поколения
42
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
213
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
9
Как на Xbox запускать игры из Steam и Epic Games Store в 2024 году
5
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
88
Core i9-14900KS vs Core i9-14900K – почему более дорогой процессор не увеличивает fps в играх
105
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
135
Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше
+
Об американском разведывательном самолёте, сбитом над Баренцевым морем летом 1960 года
+
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
1

Сейчас обсуждают

Vorvort
17:39
Я смарт покупал в ноунейм - магазине на Ozon, тоже новый, отзывов нет. Пришёл не тот смарт, Ozon деньги вернул, смарт перезаказал.
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
OgoGoLog
17:37
Что мне толку от твоих фейковых скринов? Фотошоп, подмена кода страницы сайта, подмена названия устройства в Windows. Это всё дело 5 минут. Cкинь грёбаную ссылку на свою карту в ДНС.
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Легенда
17:37
жду когда на торенте появится. в дев билд неохото играть
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
17:37
Драйвер месячной давности)))
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Акбашев Михаил
17:36
Про смуту расскажи
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Легенда
17:36
мне хватает.
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Акбашев Михаил
17:36
А как же смута? Ты вроде её ставил.Ну и? просто я тоже ещё тогда заинтересовался проектом
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Китя
17:35
У тебя памяти мало пора расширятся.
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Легенда
17:33
да неужели, может хватит уже завидовать?
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
17:32
Я в тебе полностью разочаровалась...
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем