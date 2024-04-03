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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Piranha Games анонсировала MechWarrior 5: Clans — линейный экшен с мехами, кооперативом и глубокой историей
По крайней мере, так заявлено.

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Разработчики из Piranha Games анонсировали продолжение знаменитой серии игр MechWarrior. Новая часть, получившая название MechWarrior 5: Clans, призвана освежить серию и привлечь новую аудиторию.

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Впервые с 1995 года сиквел возвращается к событиям «Вторжения Кланов» во вселенной BattleTech, которые не затрагивались со времён MechWarrior 2. Эти события являются одним из ключевых моментов в истории серии, после которого изменилась политическая ситуация в мире игры.

Новинка ориентирована на более линейное повествование в отличие от предшественника MechWarrior 5: Mercenaries. В основу MechWarrior 5: Clans заложена плотная сюжетная линия с миссиями, связанными общей историей и упором на развитие персонажей и крупные боевые операции. Для придания сопереживания героям авторы заложили в игру хорошо проработанные, по их словам, диалоги и персонажи, что должно заинтересовать игроков и позволить глубже погрузиться в мир MechWarrior.

Известная своим вниманием к деталям, студия Piranha Games обещает погрузить игроков в захватывающую атмосферу космических мехов и политических интриг. MechWarrior 5: Clans будет доступна в кооперативном режиме, который позволит игрокам объединяться в группы до пяти человек для совместного прохождения кампании.

Продвинутая система персонализации и прокачки обещает пользователям широкие возможности для тонкой настройки своих мехов, учитывая индивидуальные стили боя и стратегические предпочтения. Управление отрядом заявлено как интуитивно понятное и многофункциональное, включающее как тактический экран, так и систему быстрых команд, что должно добавить динамизма в сражения.

Релиз новой главы MechWarrior запланирован на 2024 год. Игра выйдет на всевозможных платформах: —ПК (Steam и Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series. Авторы проекта уже представили первый тизер экшена, дополнив его серией скриншотов, что позволяет оценить уровень визуального исполнения и не только.

#piranha games #mechwarrior 5 clans
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