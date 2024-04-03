Есть скриншоты и трейлер.

Независимая студия Yellow Brick Games, созданная бывшим ведущим дизайнером серии Dragon Age Майком Лэйдлоу и командой опытных разработчиков из Ubisoft, представила трейлер и скриншоты своего дебютного творения — фэнтезийной экшен-RPG Eternal Strands.

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Игра обещает воплотить новый подход к физическим взаимодействиям в виртуальном мире с реалистичными эффектами, которые станут реагировать на действия персонажей в реальном времени.

В центре эпической истории — Бринн, молодая воительница-Ткач, одна из последних выживших своего уникального клана волшебниц. После мировой катастрофы, уничтожившей большую часть цивилизации, она объединяется с остальными Ткачами в путешествии по разорённым землям, чтобы сразиться с чудовищами и найти новый дом для своего народа. В игре Бринн предстоит противостоять не только монстрам, но и неким титанам — гигантским существам, чья механика боя, как утверждается, вдохновлена такими играми, как Shadow of the Colossus и Dragon's Dogma.

Игра Eternal Strands выделяется своей продвинутой физической системой, которая добавит реализма взаимодействию с игровым миром. По замыслу разработчиков, все действия и элементы мира должны естественно реагировать на действия пользователя. Например, можно будет срубить дерево, использовать магию для создания ледяного моста через пропасть, уничтожить препятствие при помощи огня или активировать способности, схожие с телекинезом. При этом огонь может распространяться на окружение, а холод — замораживать. Всё это достигается благодаря сложной и реалистичной физике игры.

В дополнение к инновационной боевой системе, игра предложит игрокам крафт оружия и брони, возможность комбинировать мечи и магию, общение с разнообразными персонажами и погружение в мир полных загадок, где каждый шаг принесёт новые открытия.

Eternal Strands выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, однако пока не объявлена точная дата релиза, ожидается, что игра появится в 2025 году.